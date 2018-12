Tarpon anuncia reformulação e intenção de controlador de fechar capital

São Paulo – A Tarpon Investimentos decidiu realizar uma reformulação em sua forma de atuação, e informou que o grupo controlador da companhia pretende realizar uma oferta pública para aquisição de ações (OPA) com posterior fechamento de capital.

O acionista controlador da Tarpon, Mangue Participações, pretender lançar a OPA pelo preço de R$ 2,25 por ação. Nesta sexta-feira, a ação ON fechou cotada a R$ 2,15. Após a oferta, a Mangue pretende fechar o capital da Tarpon. A companhia pretende realizar também a capitalização integral das reservas de lucro, no valor de R$ 26,4 milhões, e uma redução de capital de R$ 33,2 milhões. Mas essa redução estaria condicionada ao cancelamento do registro de capital aberto.

A companhia anunciou ainda a eleição de Marcelo Guimarães Lopo Lima para o cargo de diretor presidente, no lugar de José Carlos Reis de Magalhães Neto. Lopo Lima deixa de ser presidente do conselho da Tarpon, cargo que será ocupado por Magalhães Neto.

A Tarpon aprovou também a distribuição de dividendos intermediários no valor de R$ 1,1582 por ação ON, equivalente a R$ 52 milhões. O pagamento será realizado com base na posição acionária do dia 4 de janeiro, e a partir do dia 7, os papéis passam a ser negociados ex-dividendos dia 7. O crédito será realizado no dia 15 de janeiro.

Além dessa reestruturação, a Tarpon vai rever sua estratégia de investimentos. Segundo o comunicado divulgado pela companhia, com a redução do volume de ativos sob gestão, o objetivo é restringir a atuação direta em companhias listadas em bolsa e ao investimento no Grupo Omega Energia Renovável. Recentemente, a companhia fechou a venda do controle da Somos Educação, e ainda tem participação na BRF.