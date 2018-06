O cartel da tabela de fretes e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (18) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Itaú consegue liminar para parar o maior caso do Carf. O banco conseguiu impedir o Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) de julgar um recurso da Receita Federal, impetrado pela Procuradoria da Fazenda, contra decisão que derrubou R$ 26, 6 bilhões referente à fusão dois bancos. O governo alega que há impostos a serem pagos pelos sócios, devido a um ganho de capital, com a troca das ações.

Tabela de fretes é cartel, diz Cade. Segundo jornal O Estado de S. Paulo, o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) enviará hoje ao STF um parecer em que afirma que o tabelamento do frete cria uma espécie de cartel e tem efeitos danosos para toda a economia.

Ivan Duque é eleito presidente na Colômbia. O candidato de direita foi eleito com 54% dos votos. Duque é visto como escolha favorável ao mercado e planeja reduzir impostos.

Política e mundo

Cármen Lúcia assume novamente a Presidência nesta segunda. Ela assume o cargo com viagens ao exterior do presidente Michel Temer e dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira.

Mercosul: Brasil adere a compra conjunta de remédios de alto custo. O país se une a Paraguai, Uruguai, Chile e Argentina em bloco para discutir preços; drogas para tratamentos oncológicos foram incluídas em programa.

México afirma que reunião ministerial do Nafta será em julho. Ministro da economia mexicano não informou data para o encontro; negociações para acordo entre países da América do Norte seguem em ritmo lento

Enquanto você desligou…

Banco do Brasil faz permuta de imóveis com Ministério do Planejamento. Banco diz que permuta impactará positivamente em seu resultado do segundo trimestre em R$ 73 milhões.

Petrobras: produção total de petróleo e gás soma 2,67 mi de boed em maio. No país, a produção média de petróleo foi de 2,07 milhões de barris por dia (bpd), volume 1,2% inferior ao de abril.

TRF-5 nega pedido de liminar e permite venda de ativos da Petrobras em SE. Decisão judicial confirma julgamento em primeira instância e libera negociação de dez campos terrestres de petróleo no estado.

AT&T está pronta para investir e manter a cultura da Time Warner, diz CEO. Presidente-executivo, Randall Stephenson, mencionou plano para investir até US$ 22 bi na companhia combinada, incluindo aportes na HBO

Agenda

Nesta segunda-feira, sai a receita tributária federal e o boletim Focus, do Banco Central.