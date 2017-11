STF proíbe amianto no país e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (30) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Base do governo segue muito pessimista sobre a reforma da Previdência. Nem a contagem mais positiva dos aliados de Temer fica perto de somar os 308 votos necessários para a aprovação da Proposta.

IBGE divulga nesta quinta-feira o desemprego de agosto a outubro. Resultado positivo pode ser mais um ponto na conta do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

STF proíbe uso do amianto em todo o país. Amianto do tipo crisotila é um material usado na fabricação de telhas e caixas d’água.

Por Previdência, governo aceita negociar Refis para microempresas. Aliados de Temer tentam trazer pontos de interesse de deputados para as negociações da reforma no Congresso.

Concessionárias querem adiar obras de duplicação de rodovias. Empresas negociam com o governo o adiamento, em dez anos, da conclusão de obras de melhoria em pelo menos 426 km de estradas.

Juiz afasta Tanure de recuperação da Oi. Acionista minoritário da empresa atua como controlador da empresa por sua predominância no conselho de administração.

Acionistas negociam saída do BTG para formar novo projeto. Três executivos do banco já têm um projeto em comum de novo negócio na área financeira e digital que deve ter um capital inicial da ordem de 500 milhões de reais.

Política e mundo

Maia diz que houve concessões na reforma da Previdência. O presidente da Câmara também disse que tem certeza que a proposta terá condições de ser votada “nas próximas semanas”.

Depoimento em caso da Fifa volta a ligar TV Globo a propina. O empresário disse que uma offshore foi criada na Holanda para receber os pagamentos de grupos de comunicação, entre eles a TV Globo.

TRE-RJ nega habeas corpus a Garotinho. Sob a acusação de receber uma doação ilegal de R$ 3 mi da JBS para sua campanha eleitoral em 2014, ele está encarcerado desde o último dia 22. O tribunal também decidiu soltar Rosinha Garotinho, que usará tornozeleira.

Senado rejeita projeto que limita ICMS de combustível da aviação. Por 43 votos a 17, e uma abstenção, o projeto de resolução que fixa os percentuais de arrecadação foi derrubado pelos senadores.

Déficit da Previdência custaria R$ 110 mil para cada jovem, diz Fazenda. Segundo o relatório, caso não seja feita nenhuma reforma, os gastos com áreas importantes como saúde, educação e segurança terão de ser reduzidos para cobrir o rombo crescente.

EUA pedem que todos os países cortem relações com Coreia do Norte. De acordo com diplomata, o presidente americano, Donald Trump, fez esse pedido hoje ao presidente chinês, Xi Jinping, durante uma conversa telefônica que tiveram.

Moody’s eleva rating da Argentina e cita reformas de Macri. A nota da Argentina ainda está limitada por um déficit fiscal ainda alto e dependente do financiamento externo.

Enquanto você desligou…

Copel reverte prejuízo e lucra R$ 389,8 mi no 3º trimestre. O Ebitda somou R$ 643,7 milhões, o que corresponde a uma alta de 48,1% em relação aos R$ 434,6 milhões registrados um ano antes, conforme os números reapresentados. A margem Ebitda passou de 14,9% para 17,7%.

Suzano comunica reajuste de preços a clientes de celulose. O preço de lista da Suzano para a tonelada de celulose vendida na América do Norte subirá para 1.190 dólares a partir de dezembro. Na Europa, o preço vai avançar para 1.000 dólares e na China será de 820 dólares, afirmou a fonte.

Siemens vai fazer IPO de 10 bilhões de euros. Companhia pretende abrir o capital de sua divisão de soluções médicas na Bolsa de Frankfurt.

BP e Copersucar formam joint venture em Paulínia. Companhias passarão a dividir a gestão do terminal do biocombustível que a Copersucar construiu na cidade paulista.

Decreto permite venda de ações do Banrisul a estrangeiros. O governo do Rio Grande do Sul aposta na alienação de até 49% das ações da instituição financeira para conseguir melhorar sua condição financeira e colocar em dia contas como pagamentos a fornecedores e salários do funcionalismo.

Juiz adia pela 5ª vez assembleia de credores da Oi. O magistrado também manteve decisão de impedir alguns diretores da companhia de interferirem no processo.

Agenda do dia

Nesta quinta-feira, sai a taxa de desemprego. Nos Estados Unidos, sai o dado sobre pedidos de seguro-desemprego da semana e gastos pessoais de outubro. A China divulga seu PMI Industrial Caixin de novembro.