Liberdade de João de Deus pode ser decidida e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira, 21, para começar o dia bem informado:

Motorista poderá entrar digitalmente com recurso contra multa em SP. A Prefeitura de SP anunciou que o Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV) vai passar a receber os recursos contra multa de trânsito via internet.

Justiça do RS faz condenação inédita por “estupro virtual de vulnerável”. TJRS condenou um estudante de medicina a 14 anos de prisão por “estupro virtual de vulnerável” e por armazenar imagens pornográficas de menores de idade.

Com 2,4 mil postos sem profissionais, Mais Médicos reabre inscrições. Os médicos inscritos na primeira etapa não apareceram para trabalhar em 1.177 municípios e 28 Distritos Sanitários Especiais Indígenas.

PSB, PDT e PCdoB anunciam bloco de oposição na Câmara; PT fica de fora. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, reagiu com ironia à oficialização do bloco de oposição: “Se me apoiassem é que preocuparia o Brasil”.

Futuro ministro Ricardo Salles indica presidentes do Ibama e do ICMBio. Foram confirmados Eduardo Bim para a presidência do Ibama e Adalberto Eberhard para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.