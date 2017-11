STF para ação sobre foro e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (24) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Toffoli pede vista em julgamento do STF sobre restrição ao foro. Até agora, oito ministros se manifestaram a favor de algum tipo de restrição na competência da Corte para julgar crimes praticados por deputados e senadores.

Alckmin deve assumir a presidência do PSDB para buscar alianças. Governador de São Paulo está pressionado a assumir o partido numa tentativa de salvar sua candidatura ao Planalto.

Justiça determina prisão preventiva para filho de Picciani. Tribunal Regional Federal da 2ª Região alterou a ordem de prisão de Felipe Picciani de provisória para preventiva

Política e mundo

Aliados veem dificuldades para aprovar reforma da Previdência. A equipe econômica, por sua vez, segue reticente com qualquer sinalização de recuo em outras medidas em troca da Previdência.

Miller quer tirar Gilmar Mendes de relatoria de habeas corpus. O ex-procurador da República afirma que o caso deve ser decidido pelo ministro Dias Toffoli, porque este já deu uma decisão sobre a CPI da JBS.

Mercosul oferecerá queda gradual de tarifas a UE em acordo. Em troca, o Mercosul espera um “incremento substancial” da cota de exportação de carne do bloco.

Marinha confirma “explosão” em local de submarino desaparecido. A explosão foi detectada em 15 de novembro na região do Oceano Atlântico onde, no mesmo dia, foi registrado o último contato do submarino San Juan.

Enquanto você desligou…

Vale pede que governo vete alterações no Novo Código de Mineração. Segunda a mineradora, as mudanças feitas pelo Congresso Nacional na proposta original do novo Código da Mineração vão comprometer a competitividade da Vale.

Chilena Codelco tem lucro de US$ 1,6 bilhão em nove meses de 2017. A maior produtora de cobre do mundo manteve “seus custos mais baixos que a média da indústria” e superou a meta de produção anual.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, sai o dado de outubro sobre Empréstimos bancários. Nos Estados Unidos, sai o PMI Industrial e de Serviços de novembro.