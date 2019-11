STF e o futuro de Lula; novo leilão do petróleo e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quinta-feira (7) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Chance de redenção? Brasil faz novo leilão de petróleo nesta quinta

Os 5 blocos ofertados pela ANP tem a concorrência de 17 petroleiras; ao contrário do megaleilão desta quarta, edição de hoje deve ter sucesso

STF retoma julgamento de prisão em 2ª instância

O placar apertado deve ser definido pelo ministro da Corte, Dias Toffoli; cerca de cinco mil pesos, incluído Lula, podem ser beneficiados

Pré-sal: com leilão esvaziado, governo perde e Petrobras ganha

Petrobras foi praticamente a única participante e licitação da cessão onerosa terminou com fuga de estrangeiras e arrecadação abaixo do esperado

Governo espera criação de 4 milhões de vagas com estímulo à contratação

Novo programa vai reduzir o custo das empresas nas contratações de jovens de 18 a 29 anos em busca do primeiro emprego e de pessoas acima de 55 anos

Inflação de outubro deve ficar perto de zero. De novo

Os dados da inflação oficial de outubro ajudarão a cravar se o destino da Selic ao final de 2019 será mesmo de 4,5% ao ano

China e EUA concordam em remover tarifas em etapas

Representantes dos países têm se encontrado para tentar costurar um acordo comercial em uma “fase 1”

Política e mundo

Salles diz que agiu “sem alarmismo” sobre óleo para não prejudicar turismo

Ministro alega cautela na divulgação de informações; empresa contratada para monitoramento disse que não foi acionada pelo governo e agiu por conta própria

Não tem frustração nenhuma, zero, diz Bolsonaro sobre leilão do pré-sal

O presidente afirmou que, para ele, megaleilão dos campos de petróleo foi “um sucesso”; governo só vendeu 2 dos 4 blocos e valor foi bem abaixo do estimado

Governo deve se empenhar para ampliar porte de arma, diz Onyx

O plenário da Câmara retirou do projeto sobre o tema qualquer possibilidade de estender porte e posse a outras categorias, como queria o governo

Boris Johnson diz que Brexit será realizado em janeiro

Premiê britânico prometeu que, se vencer a eleição, ele submeterá seu acordo para a saída da UE ao Parlamento imediatamente

Enquanto você desligou…

Deputados aprovam aumentar limite de saque do FGTS de R$ 500 para R$ 998

O plenário da Câmara aprovou o texto principal da medida provisória que traz mudanças nas regras do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

Bolsonaro enviará Osmar Terra para posse do presidente da Argentina

Na semana passada, o presidente disse que não faria retaliações a Alberto Fernández e afirmou que não participaria da posse do político

Recurso de aposentadoria dos militares é rejeitado e projeto vai ao Senado

A Câmara rejeitou um requerimento da oposição para que a reforma da Previdência dos militares fosse levada ao plenário e votada pelos 513 deputados

Reforma da Previdência será promulgada na próxima 3ª-feira, diz Alcolumbre

A proposta, já aprovado pelo Senado e pela Câmara, precisa ser promulgada para que as novas regras previdenciárias entrem em vigor

Senado aprova PEC paralela da Previdência em 1º turno por 56 votos a 11

Proposta aprovada pelos senadores permite a inclusão de Estados, Distrito Federal e municípios na reforma da Previdência

Lucro do IRB Brasil cresce 29% no 3º trimestre de 2019

Resultado representa um aumento de 28,9% em comparação com o mesmo período de 2018, mas ficou abaixo da previsão média de analistas

Banco Inter compra 70% da gestora de recursos DLM

Instituição financeira anunciou que a operação foi fechada pelo equivalente a R$ 49 milhões; banco teve queda de 64% no lucro trimestral

Ultrapar tem lucro menor no 3º trimestre, mas supera previsões

O grupo multisetorial anunciou que teve lucro ajustado de R$ 307 milhões no período, o que representa uma queda ante os R$ 323,2 milhões de um ano antes

Seara faz acordo para compra de frigorífico Marba

O valor da operação não foi revelado pela JBS, dona da Seara, e maior processadora de carne bovina do mundo

Cielo e Mercado Pago fazem parceria para pagamento em QR Code

Acordo permitirá que usuários do Mercado Pago paguem compras em terminais da Cielo como se estivessem pagando com cartão de crédito ou débito

Agenda

Nesta quinta-feira, será divulgado o índice de preços ao consumidor (IPCA) mensal e anual no Brasil. Ele é responsável por medir a varição dos preços de bens e serviços. Ou seja, a inflação.

Já nos Estados Unidos, serão apresentados os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que é considerado o primeiro indicador da força de mercado de trabalho do país. Por lá, haverá também o discurso do presidente do Fed de Atlanta para discutir a política monetária da instituição.

A Zona do Euro abrirá o dia com o relatório mensal do Banco Central e com as projeções econômicas. Além disso, teremos também o encontro do Eurogrupo.