STF discutirá redução de salário de servidor e tudo para ler hoje

As quentes do dia

STF vota constitucionalidade da redução do salário de servidores

Desde 2002, o artigo que prevê a redução da jornada de trabalho e dos proventos dos servidores não é aplicado

Reforma da Previdência interessa até para os servidores, diz Bolsonaro

Em tom de elogio à proposta de reforma da Previdência de Paulo Guedes, presidente disse que ela mostra à investidores que estamos fazendo o dever de casa

Segundo a Folha, caminho de Lula para deixar regime fechado passará por juíza linha-dura da Lava Jato

Ministério Público opinou ao STJ pela progressão ao semiaberto

De acordo com o Estadão, só 6,3% têm 20 ou mais pontos e casos de perda de CNH estão em queda em SP

Dados vão em sentido oposto ao dos argumentos usados pelo governo federal para justificar o aumento do limite para 40 pontos

Política e mundo

Bolsonaro embarca nesta quinta para primeira visita oficial à Argentina

Programação inclui encontro com o presidente Mauricio Macri na sede do governo argentino

Justiça de MG intima Bolsonaro a depor no processo sobre atentado à faca

Juiz federal concedeu prazo até a sexta-feira para que ele se pronuncie por escrito — faculdade que o presidente tem em lei para se manifestar

Principal pré-candidato democrata nos EUA, Joe Biden é acusado de plágio

O ex-vice-presidente divulgou plano bilionário para alcançar “zero” emissões em 2050 que incluía trechos sem créditos de documentos de outras organizações

Enquanto você desligou…

Fiat Chrysler retira proposta de fusão com a Renault

Marca disse que continua “firmemente convencida” da racionalidade da proposta; França pediu mais prazo, o que levou empresa à retirada

Por unanimidade, TST confirma validade da fusão Embraer-Boeing

Decisão foi tomada no âmbito de uma ação civil pública do MPT da 15ª Região, que apontou que a operação provocaria lesão aos interesses nacionais

STF suspende julgamento sobre vendas de estatais com placar empatado

Corte está decidindo necessidade de aval do Congresso e licitação pública nas vendas de empresas estatais

JBS investirá cerca de R$ 100 milhões em produção de embalagens metálicas

Por volta de 80 milhões de reais vão para nova fábrica, que produzirá latas de aço e alumínio e tem início da operação previsto para o primeiro semestre de 2020

Via Varejo lança banco digital em parceria com startup Airfox

O foco da instituição será clientes de baixa renda, que usará cerca de 800 lojas físicas como pontos de atendimento no país

Agenda

Nesta quinta-feira (6), o Banco Central Europeu (BCE) divulga as taxas de juro e a Declaração de Política Monetária e realiza entrevista coletiva — transmitida no próprio site do BCE — explicando os fatores que afetaram suas decisões e também as perspectivas para a economia global. Nos EUA, há a divulgação da Balança Comercial referente ao mês de abril e acontecem os discursos de Robert Steven Kaplan e John C. Williams, membros do Fomc (o equivalente americano ao Copom brasileiro), que podem indicar mudanças futuras na política monetária do Fed.