STF decide futuro da Petrobras; Guedes critica corte e tudo para ler hoje

As quentes do dia

STF decidirá futuro de negócios bilionários da Petrobras nesta quarta

Caso foi para a Corte depois que o ministro Fachin suspendeu a venda da Transportadora Associada de Gás (TAG) ao grupo Engie

Guedes defende desinvestimentos da Petrobras e critica STF

Decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) barrou a venda da Transportadora Associada de Gás (TAG) da Petrobras

Deputados derrubam votação da nova Lei das Licitações

Proposta criaria novas modalidades de contratação, exigiria seguro-garantia para grandes obras e tipificaria crimes relacionados ao assunto

FMI corta projeções de crescimento do PIB da China em 2019 e 2020

FMI espera ainda que a expansão da China desacelere gradualmente nos próximos anos, até chegar a 5,5% em 2024

Bolsonaro repete antecessores e impõe sigilo em custo de viagem ao exterior

Ministério das Relações Exteriores decretou sigilo nos custos das viagens feitas pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) nos cinco primeiros meses de governo

Municípios ameaçam ir à Justiça se ficarem de fora da reforma da Previdência

2,1 mil cidades com regime próprio querem as mesmas regras do INSS

Política e Mundo

Bolsonaro terá reunião com empresários na Argentina

A previsão é que o presidente, além do encontro com Macri, também participe de seminário sobre defesa

Venezuela inicia racionamento para venda de gasolina

A medida teve início com a morte de um homem que infartou enquanto esperava na fila para abastecer

Enquanto você desligou

Banco Mundial reduz previsão de crescimento global para 2019

O recuo foi causado por tensões comerciais, preocupações nos mercados financeiros e uma desaceleração mais acentuada do que a esperada

“Proposta de reforma tributária que está na Câmara é muito boa”, diz Maia

Em evento, o deputado defendeu o texto que já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e aguarda análise em uma comissão especial

Auditoria aponta que Ghosn gastou 11 milhões de euros para fins pessoais

Segundo relatório da Renault-Nissan, essa quantia inclui sobrecustos de passagens, doações a organizações sem fins lucrativos e despesas não especificadas

“Liberar FGTS sem reforma é voo da galinha, não adianta”, diz Paulo Guedes

Na semana passada, Guedes disse que o governo estuda liberar saques de contas do FGTS e do PIS/Pasep para injetar recursos na economia

Agenda

Nesta quarta-feira (5), serão divulgados nos Estados Unidos o relatório de Variação de Empregos Privados referente ao mês de maio, os estoques de petróleo e o Livro Bege, relatório do Fed sobre a economia que antecede as reuniões do Fomc (o equivalente americano ao Copom brasileiro). Acontecem também os discursos de Richard Clarida e Raphael Bostic, ambos membros do Fomc. Na Zona do Euro será publicado o relatório de Vendas no Varejo referente a abril. Tanto nos EUA quanto na Zona do Euro serão publicados relatórios PMI Composto Markit de maio.