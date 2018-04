Spotify tem boa recepção na bolsa de Nova York

São Paulo — O serviço de streaming de música Spotify estreou na Bolsa de Valores de Nova York nesta terça-feira, em um processo diferente do tradicional IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês).

A companhia, fundada há dez anos na Suécia, escolheu a chamada listagem direta para entrar no mercado de ações norte-americano.

Nessa modalidade, não há a atuação de um banco como “agente estabilizador” da oferta, como acontece em um IPO. A companhia deixa as ações existentes flutuarem e permite que o mercado encontre um valor, sem a atuação de bancos que servem como subscritores para definir preços ou para alocar ações para grandes investidores.

Hoje, os papéis começaram a ser vendidos por 165,90 dólares — 25% mais do que o preço de referência apresentado ontem pela bolsa nova-iorquina.

Com isso, o valor de mercado da empresa chegou a 30 bilhões de dólares. Em fevereiro, as ações eram avaliadas em cerca de 20 bilhões de dólares, com base em transações privadas de papéis entre investidores existentes.

A expectativa do mercado e dos próprios donos do Spotify era que a estreia fosse bem difícil. Isso porque a oferta acontece justamente em um dos piores períodos para as empresas de tecnologia listadas nos Estados Unidos.

Em uma carta pública, o presidente-executivo da empresa, Daniel Ek, alertou funcionários e fãs de que “às vezes nós somos bem-sucedidos, às vezes nos tropeçamos”. Ek disse não ter dúvidas “de que haverá altos e baixos”.

Estreia diferente

A empresa, fundada há dez anos na Suécia, disse que escolheu uma listagem direta porque não precisa levantar mais dinheiro. Nessa modalidade, não há o lançamento de novos papéis. Todo o dinheiro captado vai direto para o bolso dos acionistas, sem nenhum capital novo para o Spotify.

A empresa também defende que o processo é mais justo porque coloca os grandes e pequenos investidores em igualdade de condições.

Além disso, a companhia economizou dezenas de milhões de dólares em taxas, contornando o processo de IPO, embora tenha contratado o Goldman Sachs Group Inc., o Morgan Stanley e a Allen & Co. como consultores.

Com Reuters e Estadão Conteúdo.