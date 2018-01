Spotify faz pedido de IPO “secreto”

São Paulo – A Spotify entrou com pedido de oferta inicial de ações (IPO) na Securities and Exchange Commission (SEC) no final de dezembro do ano passado. Entretanto, os detalhes do IPO são confidenciais devido ao Jumpstard Our Business Startups (JOBS).

A afirmação foi feita pelo presidente da Axios, Dan Primack, na quarta-feira e publicado pelo Business Insider. O IPO da empresa deve ocorrer ainda no primeiro semestre deste ano. A Spotify não quis comentar.

O JOBS Act permite que empresas mantenham suas informações como confidenciais por mais tempo. Desta maneira, uma empresa pode submeter, confidencialmente, para a SEC um projeto de declaração de registro e obter um feedback não-público. O que permite testar o interesse dos investidores na compra dos papéis.

O JOBS Act surgiu em abril de 2012 nos Estados Unidos para beneficiar empresas cujas receitas eram menores do que 1 bilhão de dólar. Com objetivo de facilitar a entrada da companhia no mercado de capitais visando estimular a geração de empregos e o crescimento econômico nos Estados Unidos.

No ano passado, as regras foram alteradas e passaram a valer para todas as empresas.