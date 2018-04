Spotify faz listagem direta recorde na bolsa

Londres/Nova York – As ações do Spotify Technology SA subiram na terça-feira na sequência da maior listagem direta já realizada, dando à líder mundial do serviço de streaming de música um valor de mercado de quase 30 bilhões de dólares.

As ações abriram a 165,90 dólares, alta de quase 26 por cento ante o preço de referência de 132 dólares por ação estabelecido na Bolsa de Nova York na noite desta segunda-feira.

A decisão do Spotify de colocar as suas ações para serem negociadas publicamente por meio de uma rara listagem direta, ao invés de uma oferta inicial de ações (IPO), provavelmente será observada por outras empresas tentadas a ingressar na bolsa sem a venda novas ações e por banqueiros que poderiam perder milhões de dólares em futuras taxas de subscrição.

Cerca de 14 milhões de ações mudaram de mãos dentro de uma hora após o início da negociação nesta terça-feira. Quase 91 por cento dos 178 milhões de ações do Spotify eram negociáveis, uma percentagem muito maior do que em um IPO tradicional.

Alguns observadores do mercado alertaram os investidores para não levarem tanto em consideração o movimento no primeiro dia, dado o desempenho misto dos recentes IPOs de tecnologia.

A estreia do Spotify veio logo após a forte queda do mercado acionário dos EUA liderada por ações de empresas de tecnologia, embora o mercado tenha encontrado uma posição mais firme ao meio-dia nesta terça-feira.

Às 15h20 (horário de Brasília) as ações do Spotify eram negociadas em alta de 17,5 por cento, a 155,10 de dólares.