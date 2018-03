Spotify evita IPO tradicional e prioriza crescimento ante lucro

Londres/São Francisco – A líder em transmissão de músicas pela Internet Spotify realizou nesta quinta-feira uma incomum apresentação para atrair investidores antes da listagem das ações da empresa em 3 de abril.

O presidente-executivo, Daniel Ek, de 35 anos, fez um discurso direto a investidores individuais durante um webcast público em vez de uma tradicional apresentação reservada para investidores institucionais.

As ações da empresa baseada em Estocolmo vão estrear nos mercados em uma listagem direta, sem intermediadores tradicionais.

“Vocês não verão a gente tocando sinos ou fazendo festas de lançamento”, disse Ek. “Uma vez que a Spotify não está vendendo ações na listagem, estamos totalmente concentrados no desempenho de longo prazo do negócio.”

A receita da Spotify cresceu 39 por cento, para 4,1 bilhões de euros em 2017. Ao mesmo tempo, os custos financeiros líquidos somaram 855 milhões de euros, impulsionando o prejuízo operacional para 378 milhões.

Com 71 milhões de assinantes no final de 2017, a Spotify é líder em streaming de música, que está rapidamente se tornando uma forma dominante de consumo de música paga. A empresa também conta com 92 milhões de usuários de seu serviço gratuito, suportado por publicidade que tem o objetivo de atrair mais usuários para seu serviço premium e pago.

Ek pintou um quadro em que a Spotify é uma empresa sem vínculo com nenhum grande grupo de tecnologia, descrevendo uma estratégia para a companhia se tornar um serviço de música disponível em todos os lugares, desde celulares e computadores a alto falantes inteligentes e sistemas de entretenimento em veículos.

Como no IPO a Spotify não vai emitir nenhuma ação nova, a empresa não definiu um preço de listagem. Com base em transações privadas, a empresa é avalia em 19 bilhões de dólares, segundo cálculos da Reuters.