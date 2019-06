SP tem deflação em maio; desemprego cai na Europa e tudo para ler hoje

As quentes do dia

Índice que mede inflação em São Paulo cai 0,02% em maio

IPC-Fipe é considerado uma das prévias do índice que revela a inflação oficial do país, o IPCA, que será divulgado na segunda semana de junho

Desemprego da zona do euro cai a 7,6%, mínima desde 2008

Inflação da Zona do Euro também foi divulgada; na comparação com abril, alta foi de 1,4%

As ações mais recomendadas para junho, segundo 17 corretoras

Levantamento do site EXAME aponta os papéis mais recomendados por analistas para investir na Bolsa neste mês

Guerra comercial complica operação da Embraer na China

O que começou como uma disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo ganhou enormes proporções

Câmara e Senado correm por novo Marco do Saneamento

Deputados e senadores estudam apresentar projetos de leis distintos para recuperar o texto da Medida Provisória vencida sobre o tema

Renault discute condições para união com a Fiat Chrysler

Conselho de administração da montadora francesa deve exigir manutenção de empregos e fábricas e de posição ativa na gestão

Previdência: reforma pode incluir apenas estados mais endividados e com maior proporção de idosos

Proposta prevê adesão automática de 10 governos locais, entre eles o Rio

Política e Mundo

Senado aprova MP que deve evitar fraudes no INSS e ajudar contra déficit

Segundo o governo, medida pode gerar economia de R$ 9,8 bilhões apenas no primeiro ano, o que pode ajudar a reduzir o déficit da Previdência

Enquanto você desligou

Maia prevê aprovar Previdência no fim de junho ou começo de julho

O presidente da Câmara afirmou ainda que, resolvendo algumas questões pendentes, é possível construir “maioria consistente”

Ministro de Infraestrutura vê mais aéreas entrando no mercado doméstico

Tarcísio de Freitas comentou também sobre interesse de investidores estrangeiros em projetos de infraestrutura no País, como ferrovias, portos e estradas

BRF conclui venda de unidades na Europa e Tailândia para Tyson Foods

A operação marca o final do programa de venda de ativos da BRF, destinado a ajudar a companhia a reduzir dívida e melhorar sua estrutura de capital

Em maio, bolsas globais tiveram a maior saída de recursos desde 2013

Fluxos para bolsa ficaram, negativos em US$ 14,6 bilhões no mês

BC permitirá empresa não financeira a emitir dívida em moeda estrangeira

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciou que projeto pretende desburocratizar o acesso ao mercado financeiro com ajustes microeconômicos

Agenda

Nesta terça-feira (4), teremos no Brasil o IPC-Fipe mensal de maio e a produção industrial de abril. Na Zona do Euro, serão divulgados o IPC-núcleo de maio e a taxa de desemprego de abril. Nos Estados Unidos, teremos o discurso de Williams e Bainard, membros do FOMC e de Powell, presidente do Fed. Na China, será divulgado o PMI do Setor de Serviços Caixin.