S&P fecha quase estável no fim de sessão volátil

Nova York – O S&P 500 fechou quase estável nesta quarta-feira, enquanto o Nasdaq caiu no fim de um dia volátil na sequência de comentários do secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, insinuando ação contra a China numa guerra comercial.

Ross disse no Fórum Econômico Mundial em Davos que as autoridades comerciais dos EUA investigam se há um caso para agir sobre as violações da propriedade intelectual da China.

As ações foram inicialmente subiram na esteira de sólidos resultados e uma queda no dólar, antes que os comentários de Ross enviarem o S&P para uma queda em torno de 0,5 por cento.

O Dow Jones subiu 0,16 por cento, a 26.252 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,05 por cento, a 2.837 pontos. O Nasdaq caiu 0,61 por cento, a 7.415 pontos.

O Dow e o S&P conseguiram se recuperar das perdas, já que os investidores optaram por aguardar ações concretas no comércio e permanecer envolvidos em um mercado que não viu uma correção de 5 por cento em quase 400 dias de negociação.

“A tendência é maior e tão universal, e com tanta convicção que se acredita que qualquer retrocesso significativo será abortado porque os investidores simplesmente não querem perder”, disse Peter Kenny, estrategista de mercado do Global Markets Advisory Group.

O dólar caiu 0,98 por cento contra uma cesta de moedas depois que o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, recebeu positivamente a fraqueza da moeda.

O índice de semicondutores caiu 2,3 por cento com a Texas Instruments caindo 8,5 por cento após registrar o aumento de receita mais lento em quatro trimestre com demanda menor por seus chips para equipamentos de comunicação.