SP endurece quarentena; Portugal inicia reabertura e tudo para ler hoje

As quentes do dia

Alvo de Bolsonaro, Senado define prioridades contra o coronavírus

Vinte e duas propostas devem ser escolhidas para concentrar os esforços dos parlamentares contra a pandemia do coronavírus

São Paulo exige o uso de máscara em transporte público a partir de hoje

Contra coronavírus, medida entra em vigor num momento de aceleração no ritmo diário de mortes por novo coronavírus no estado

Rede privada de saúde do Rio também está próxima de um colapso

Segundo a Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp), a média de ocupação total na rede filiada já é de 80%

Itaú divulga resultado contra coronavírus e inadimplência

Analistas projetam lucro líquido recorrente de R$ 7,26 bilhões; mas o resultado pode surpreender negativamente, como aconteceu com o balanço do Bradesco

Bolsas na Ásia fecham em queda com guerra sobre origem do covid-19

Mercado reflete os dados fracos dos Estados Unidos e a ameaça de novas hostilidades na guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo

BMW retoma produção na fábrica de Santa Catarina

Serie 3 e X1, entre outros modelos, voltarão a sair hoje da linha de montagem; resto da indústria automotiva ainda ensaia volta após parada por coronavírus

Após Espanha, EUA e Itália começam a afrouxar quarentena

Após parada pelo coronavírus, parte do comércio volta a reabrir no estado da Flórida. Itália começa a retomar a rotina após oito semanas

Portugal reabre primeiros estabelecimentos comerciais após um mês e meio

Apesar da reabertura de pequenos estabelecimentos comerciais nesta segunda (4), a população deve manter as regras de distanciamento social

Japão amplia estado de emergência por coronavírus até 31 de maio

Desde o início da pandemia, Japão já registrou mais de 15.000 casos da covid-19, com 510 mortos

Em campanha, Trump diz que EUA terá vacina contra covid-19 até fim do ano

A seis semanas das eleições, Trump descartou ter demorado para anunciar medidas para conter a pandemia de coronavírus

Política e mundo

Brasil ultrapassa os 100 mil casos e já é o 6º país com mais mortes

No total, país tem 101.147 casos confirmados de coronavírus e já registra 7.025 mortes

Bolsonaro diz que “talvez” tenha sido contaminado pelo coronavírus

Presidente já fez dois exames da covid-19 que disse terem dado negativo, mas nunca mostrou os resultados, nem mesmo sob ordem judicial



Argentina sinaliza que não vai mais pausar negociações do Mercosul

Pressão da iniciativa privada na Argentina teria feito país rever suspensão anunciada no dia 24

Enquanto você desligou…

As ações do Ibovespa que mais subiram e as que mais caíram em abril

Varejistas fortes no comércio digital dominam maiores altas do principal índice da bolsa

Amazon não terá lucros no segundo trimestre por gastos com pandemia

O mercado puniu a decisão e as ações da gigante das vendas online caíram nas trocas eletrônicas após o fechamento de Wall Street

Os melhores e os piores investimentos do mês de abril

Os títulos públicos estão entre os que tiveram menor rentabilidade no período

Agenda

Nesta segunda-feira (4), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Nos Estados Unidos será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de abril, que libera os dados da produção industrial no período, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

