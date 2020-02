Nova York – O índice S&P 500 fechou em queda pelo sétimo pregão consecutivo nesta sexta-feira, sofrendo seu maior tombo semanal desde a crise financeira global de 2008, devido aos temores de que a rápida expansão do coronavírus possa levar a uma recessão.

As ações, contudo, reduziram as perdas perto do fim da sessão.

O Dow Jones caiu 1,39%, a 25.409,76 pontos, o S&P 500 recuou 0,83%, a 2.954,06 pontos, e o Nasdaq teve variação positiva de 0,01%, para 8.567,37 pontos.