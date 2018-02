S&P 500 encerra semana mais forte em cinco anos

O S&P 500 encerrou com ligeira alta nesta sexta-feira e fechou sua semana de mais rápida alta desde 2013, embora tenha devolvido a maior parte de seu ganho do início da sessão após um tribunal dos Estados Unidos indiciar diversos russos por interferência na eleição presidencial de 2018.

O Dow Jones subiu 0,08 por cento, a 25.219 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,04 por cento, a 2.732 pontos. O Nasdaq Composite recuou 0,23 por cento, a 7.239 pontos.

O gabinete do procurador especial dos EUA, Robert Mueller, disse que um tribunal federal dos EUA indiciou 13 cidadãos russos e três entidades russas sob acusação de interferir com as eleições dos EUA em um esforço para apoiar o então candidato Donald Trump.

O S&P 500 havia subido mais de meio por cento, mas perdeu quase todo o avanço após o anúncio dos indiciamentos.

“O mercado estava procurando uma desculpa para mudar de direção e as manchetes da Rússia fariam isso. Você teve um rali para a semana e as pessoas têm procurado uma desculpa para realizar lucros antes do fim de semana”, disse Dennis Dick, operador da Bright Trading.

Uma correção do mercado desencadeada por preocupações sobre inflação no início de fevereiro elevaram preocupações de que um mercado altista de nove anos havia acabado, mas dados sobre preços ao consumidor e vendas de varejo nesta semana deixaram investidores menos preocupados.

Nesta sexta-feira investidores compraram ações da Johnson & Johnson, Abbvie e Pfizer, todas com alta de mais de 1,4 por cento e apoiando o S&P 500 mais do que quaisquer outras ações.