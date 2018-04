Somos sobe 53% na Bolsa após ser comprada pela Kroton

São Paulo – As ações da Somos Educação registravam ganhos de 53% na manhã desta segunda-feira. Os papéis eram negociados na casa dos 21 reais.

O mercado repercute a compra da Somos pela Kroton no valor de 4,56 bilhões de reais, 23,75 reais por ação.

Segundo o fato relevante divulgado, do total do valor, 4,166 bilhões de reais serão pagos à vista na data de fechamento do negócio e o restante será mantido em conta vinculada para garantir pagamento de determinadas obrigações de indenização assumidas pelos vendedores.

Se a operação não for fechada até 23 de outubro, o valor passará a ser corrigido pela variação do CDI a partir de 24 de outubro, até a conclusão do negócio.

A Somos informou ainda que no período de até 30 dias, a partir do fechamento da operação, a holding Saber, criada pela Kroton , submeterá à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à B3 um pedido de registro de oferta pública obrigatória para a aquisição (OPA) das ações da Somos detidas pelos acionistas minoritários.

A operação está sujeita a determinadas condições, inclusive a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).