SoftBank vai dobrar participação no Banco Inter

O SoftBank Group está aumentando sua aposta no Banco Inter, disse uma pessoa familiarizada com a transação.

A participação adicional, que deve dobrar a fatia do Softbank, será comprada de membros das famílias controladoras do banco, incluindo da família Menin, disse a pessoa. O CEO do Banco Inter, João Vitor Menin, que detém 5,4% do capital total, não está entre os vendedores, de acordo com a pessoa, que pediu para não ser identificada porque as informações não são públicas. Além do Banco Inter, a família Menin fundou a construtora MRV.

O gigante japonês comprou 8,1% do Banco Inter em julho por cerca de 760 milhões de reais. SoftBank e Banco Inter não comentam.

O SoftBank está fazendo uma enxurrada bilionária de aquisições na América Latina, com cerca de 300 alvos mapeados e investimentos em empresas como Creditas, Gympass, QuintoAndar e Rappi, criando uma leva de unicórnios latinos.

As ações preferenciais do Banco Inter subiram cerca de 500% desde a abertura do capital, entre os IPOs com melhor desempenho da região, segundo dados compilados pela Bloomberg. O banco, que nasceu focado no setor imobiliário, se reinventou como um banco digital, oferecendo contas e produtos com taxa zero, além de serviços de investimento e corretagem e tem mais de três milhões de clientes.