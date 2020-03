O SoftBank quer captar 10 bilhões de dólares adicionais para ajudar empresas do primeiro Vision Fund atingidas pela pandemia de coronavírus, informou a Bloomberg nesta quinta-feira, citando pessoas com conhecimento do assunto.

O conglomerado japonês de tecnologia contatou investidores externos para captar 5 bilhões de dólares em fundos, que serão acompanhado por outro aporte de 5 bilhões do próprio SoftBank, informou a reportagem.

O SoftBank não respondeu de imediato a um pedido para comentar.