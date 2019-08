SoftBank lançará investimento em IPOs a menos de US$ 10

A unidade de corretagem do SoftBank Corp. planeja fazer algo que pode ser inédito no mercado de capitais. O banco permitirá que indivíduos no Japão participem de ofertas públicas iniciais com apenas mil ienes, o equivalente a pouco menos de US$ 10.

A One Tap BUY Co., controlada pela unidade móvel do gigante de investimentos SoftBank Group Corp., está se preparando para começar a oferecer essa possibilidade já em março de 2020, depois de obter as aprovações regulatórias necessárias. Isso marcará a primeira vez que os investidores poderão subscrever um IPO pelo montante de investimento, ao invés de um número específico de ações, disse o CEO da One Tap, Masaaki Uchiyama.

“Quando você compra comida ou abastece seu carro, é mais fácil especificar a quantidade de dinheiro que você quer gastar do que o volume”, disse Uchiyama em entrevista. “A única coisa que os investidores querem saber é quanto podem ganhar com US$ 10.”

O SoftBank está indo contra a concorrência da Line Corp. e Rakuten Inc. na corrida para atrair pessoas para os serviços financeiros. A Line iniciou uma corretora on-line com o maior banco do Japão, Nomura Holdings Inc., esta semana, enquanto a Rakuten anunciou no mês passado que vai começar a fazer empréstimos e emitir cartões de crédito nos Estados Unidos.

Todos os três têm como objetivo criar e expandir novos mercados, visando investidores mais jovens e menos abastados.

A One Tap BUY buscará um IPO próprio nos próximos três a cinco anos, disse o CEO. Diante disso, a empresa planeja levantar até 3 bilhões de ienes (US$ 28 milhões) de investidores até março de 2020 para expandir sua operação de corretagem.