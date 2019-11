Sócios da gestora do fundo Covepi são presos em operação do MP

Após a prisão de seus principais executivos, a gestora do fundo imobiliário GGR Covepi Renda (GGRC11) informou por nota que opera “em condições de absoluta normalidade”, nesta segunda-feira (25). A operação Máfia das Falências foi deflagrada na semana passada pelo Ministério Público de Goiás, em parceria com o MP do Paraná.

Segundo a investigação, o objetivo foi desarticular uma organização especializada em fraudes com credores e lavagem de dinheiro envolvendo processos de falências e recuperações judiciais. Foram presos temporariamente Thiago Schietti, diretor executivo da gestora, Lucas Schietti, diretor financeiro, e Bruno Burilli, diretor jurídico.

Nos negócios de ontem, as cotas do fundo fecharam com uma queda de 5,9% na B3, mas operavam em alta de cerca de 2% pela manhã desta terça-feira (26), cotado em 134,30 reais.

“O grupo teria realizado fraudes em recuperações judiciais e falências, buscando apropriação, desvio e ocultação de bens da recuperação judicial, para prejudicar credores”, informou o MP do Paraná. Ainda segundo o órgão, teria sonegado e omitido informações com o fim de induzir a erro o Judiciário, o Ministério Público, os credores e o administrador judicial.

Em comunicado, a gestora do fundo informou que “não tomou parte nas operações e que não detém qualquer informação a esse respeito”, e acrescentou que aceitou o afastamento voluntário dos três profissionais na Supernova Capital, “pelo menos durante o período das investigações em curso”.

Segundo a Supernova, o fundo segue sob a responsabilidade da mesma equipe, liderada pelo diretor de gestão, Thiago Figueiredo, e pelo diretor de crédito, Richard H. Sippli.

“Esse conjunto de profissionais responde desde de 2018 pelas operações, pela concepção e execução da estratégia de investimentos que tem permitido ao fundo apresentar resultados consistentes para nossos cotistas e boa liquidez para a negociação das cotas em bolsa”, diz a nota oficial no site da gestora.

O Covepi, especializado em imóveis comerciais dos segmentos industrial e logístico, está entre os dez fundos imobiliários mais negociados na B3 em 2019, com 56 mil cotistas.