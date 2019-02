Só duas ações da prateleira de consumo valem a pena, diz Citi

1. “Para 2012, definimos a nossa visão como ‘cautelosa’ para as opções de consumo brasileiras", ressalta o Citi. Apenas duas receberam a recomendação de compra. zoom_out_map 1 /11 (Arquivo)

O Citi elevou o preço-alvo para a M.Dias Branco de R$ 48 para R$ 52 e manteve a recomendação de compra. "Continuamos a ver a M. Dias como uma das mais interessantes ações para participar da perspectiva volátil para 2012", diz o banco.

O preço-alvo para as ações da Brasil Foods subiu de 34 reais para 38 reais, mas a recomendação continua neutra. "Os ganhos de sinergia e a expansão de margem permanece como um dos pontos principais para o caso de investimentos da BRF"

A Marfrig também viu a sua estimativa subir, que passou de R$ 7,90 para R$ 9,40. A recomendação é neutra. "Apesar da melhora nas margens do 3º trimestre, os fundamentos continuam sem atratividade devido ao alto endividamento e falta de fluxo de caixa positivo"

O preço-alvo para o JBS passou de R$ 4,40 para R$ 5,20, mas a recomendação é de venda. "Esperamos uma melhora razoável na margem do JBS em 2012, principalmente com uma melhora esperada na divisão Pilgrim, que está atualmente com margens negativas"

A Hering teve uma pequena redução do preço-alvo de R$ 46 para R$ 44, mas a indicação segue em compra. "Com tantos fortes fundamentos acreditamos que a ação deveria merecer um prêmio de valor e, portanto, ainda ofereceria espaço para expansão de múltiplos"

O preço-alvo do Pão de Açúcar subiu de R$ 73 para R$ 74, mas a recomendação caiu de compra para neutra. "A recente performance das ações trouxe o valor para níveis muito altos onde não vemos mais espaço para expansão", diz o analista

O Citi manteve a recomendação neutra, mas elevou o preço-alvo de R$ 55 para R$ 57. O banco vê uma desaceleração do crescimento do lucro operacional, principalmente por conta da divisão de serviços financeiros, que até então era o motor do avanço da companhia.

O banco continua com a indicação de manter as ações da Americanas, com um preço-alvo em R$ 16. Uma expansão maior das margens para os próximos trimestres pode abrir espaço para um melhor momento para as ações, analisa o Citi

Para a Hypermarcas, o Citi manteve a recomendação neutra e o preço-alvo de R$ 10. "Mesmo com a muito fraca performance da ação no ano, ainda não vemos um ponto de recuperação para a Hypermarcas no curto prazo"

A B2W foi a única que teve o preço-alvo rebaixado, de R$ 13 para R$ 9. A recomendação continua em venda. "Sem crescimento de receitas, contração de margens e nenhum sinal claro de melhora pela frente"

São Paulo – Não há muitas opções para assumir um posicionamento no setor de consumo na bolsa brasileira em 2012, avalia o Citigroup em um relatório publicado nesta semana. Das dez empresas analisadas, as ações de apenas duas receberam a recomendação de compra pelo analista Carlos Albano.

“Para 2012, definimos a nossa visão como ‘cautelosa’ para as opções de consumo brasileiras. Apesar de as nossas projeções ainda incorporarem taxas de crescimento razoáveis das receitas e na maioria dos casos até uma expansão de margem na comparação anual, o nível atual de preço e os problemas de algumas empresas nos tornam mais seletivos nas recomendações”, diz.

Ele explica que o ano que vem terá um efeito positivo das medidas de estímulo econômico apresentadas pelo ministério da Fazenda, além da redução do juro básico (a estimativa do Citi é de uma Selic a 9,5% em dezembro), mas que o cenário será menos favorável para o crédito ao consumidor. O crescimento será menor e a inadimplência um pouco maior.

As ações da fabricante e varejista de vestuário Hering (HGTX3) e de alimentos M. Dias Branco (MDIA3) são as únicas com a recomendação de compra do banco. Confira nas imagens ao lado a indicação de investimento de Albano para as empresas cobertas pelo Citigroup para o horizonte de 12 meses.