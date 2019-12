Smiles dispara 20% após a Gol anunciar compra de ações

São Paulo – As ações da administradora de programa de fidelidade Smiles chegaram a subir 20,29%, após a companhia informar, por meio de fato relevante, que sua controladora GOL irá comprar seus papéis por valor 30% superior ao fechamento de sexta-feira (6).

A aquisição faz parte de uma reorganização societária, que ainda deve ser submetida aos acionistas minoritários da Smiles.

De acordo com o fato relevante, cada ação ordinária da companhia poderá ser trocada por: 0,6319 ações preferenciais da Gol e R$16,54 reais ou por 0,4213 ações preferenciais da GOL mais 24,80 reais.

A empresa informou que a operação visa reduzir custos e melhorar a coordenação de ofertas de produtos e serviços. Segundo o comunicado, a chegada de novos competidores no segmento, como as fintechs, tem tornado o cenário cada vez mais desafiador.

“A existência de governança e bases de acionistas distintas se revelaram obstáculos para a capacidade de realizar os investimentos necessários e a coordenação para desenvolver oferta de produtos e serviços mais competitiva”, disse a companhia.

A operação deve beneficiar as ações da GOL, segundo analistas do BTG Pactual, que em relatório disseram que além de um programa de fidelidade mais competitivo, a companhia aérea irá contar com uma maior eficiência fiscal. O banco reforçou a recomendação de compra das ações da GOL e projeta preço-alvo de 60 reais. Na última sexta, os papéis fecharam cotados a 36,06 reais.

O anúncio vem após a Smiles afirmar, na semana passada, que espera a desaceleração das receitas para o próximo ano – fato que ajudou a impulsionar o movimento de queda do preço das ações da empresa.