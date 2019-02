Slack: WhatsApp executivo que foi de fracasso a unicórnio fará IPO

Para executivos com ares de Vale do Silício, o WhatsApp é para amadores. A moda de alguns anos é o Slack, aplicativo de mensageria feito para o mundo corporativo. A empresa espera que seu produto valha mais de 10 bilhões de dólares e deu hoje um passo fundamental para que isso se torne realidade.

O Slack enviou documentos sigilosos de IPO, ou oferta inicial pública de ações, para a Securities and Exchange Comission, a Comissão de Valores Mobiliários americana. O negócio não especificou o número de ações que seriam vendidas nem a faixa de preço por ação. De acordo com a empresa de serviços financeiros Bloomberg, bancos como Goldman Sachs e Morgan Stanley estariam trabalhando no IPO.

O negócio está considerando uma listagem direta em sua oferta inicial pública de ações. Isso significa que investidores atuais podem vender suas ações a novos investidores sem intermediários, baseados apenas na lei da oferta e demanda, o que aumenta a volatilidade das negociações, mas reduz os custos associados à compra e venda de papéis para a empresa que realiza o IPO. Outra empresa que usou essa forma de listagem foi o serviço de streaming Spotify.

De um fracasso a um unicórnio

O serviço de mensageria foi criado por nomes como Stewart Butterfield, criador do site de fotos Flickr. A ideia para o Slack surgiu de um empreendimento anterior, a desenvolvedora de games Tiny Speck. A Tiny Speck criou um jogo chamado Glitch, que fracassou. Algo na empresa tinha potencial, porém: um canal de comunicação para conectar funcionários do Canadá e dos Estados Unidos. O Slack começou a operar no início de 2014 e tornou-se um unicórnio no mesmo ano.

O Slack é um aplicativo para computadores e celulares que permite trocar mensagens de forma mais profissional que o WhatsApp. É possível criar grupos para cada projeto e integrar as conversas com softwares de gestão, como os softwares de vendas Salesforce e Zendesk e a plataforma de organização de projetos Trello.

O negócio já captou 1,2 bilhão de dólares em investimentos. Em sua última captação, de 427 milhões de dólares, o negócio foi avaliado em 7,1 bilhões de dólares pós-investimento. Entre seus apostadores estão fundos conhecidos no mercado, como o americano Andreessen Horowitz e o japonês de bolsos profundos SoftBank.

O Slack possui 10 milhões de usuários diários. Ainda segundo a Bllomberg, no último ano três milhões de pessoas pagaram pela versão premium de seu serviço de mensageria. O Slack é uma das apostas de IPOs neste ano para empresas de tecnologia. Na lista também estão negócios de mobilidade, como Lyft e Uber; marketplaces como Airbnb; e redes sociais como o Pinterest.