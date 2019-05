Sigilo em acordos da Lava Jato; quem assumirá a PGR e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (6) para começar o dia bem informado:

As quentes do dias

Bolsonaro mantém sob sigilo condições de acordos com empresas na Lava Jato

De acordo com reportagem da Folha de S. Paulo, governo oculta critérios para fixar multas; CGU diz que decisão é legal e que divulgação poderia prejudicar investigações em curso

MP não vê evidência de que Queiroz negociava carros

Promotores devem pedir quebra de sigilo fiscal do ex-assessor de Flávio Bolsonaro para seguir as investigações, diz reportagem do O Globo

Adeus, Dodge: quem será o novo procurador-geral da República?

O presidente Jair Bolsonaro já deu sinais de que vai rejeitar a lista tríplice dos procuradores, criada para dar isenção ao processo

Quatro em cada dez jovens já ficaram com o nome sujo

Brasileiros no início da vida adulta sofrem com desemprego maior e falta de educação financeira; apesar de terem de ajudar nas despesas domésticas e gastarem com educação e alimentação, grande parte se endivida para adquirir bens de consumo, diz reportagem do Estadão

Política e mundo

“Seu ódio não é bem-vindo aqui”, diz prefeito de Nova York a Bolsonaro

“Jair Bolsonaro aprendeu do jeito difícil que nova-iorquinos não fecham os olhos para a opressão”, escreveu o democrata Bill de Blasio em seu perfil no Twitter

Maduro pede que militares estejam “prontos” para ataque dos EUA

Maduro cobrou lealdade das forças armadas, em momento em que o líder da oposição, Juan Guaidó, tenta angariar aliados no Exército para derrubar o governo

MP pedirá quebra de sigilo bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro e Queiroz

Informação é da coluna do jornalista Lauro Jardim do jornal O Globo

Theresa May cobra acordo da oposição para aprovação do Brexit

Quase três anos após os britânicos terem votado pela saída da UE, a data e os termos continuam incertos

Raquel diz que inquérito do STF é “compatível com sistema inquisitorial”

Corte tem recebido críticas porque estaria comportando-se como polícia e Ministério Público

Ministro da Defesa de Maduro diz que foi procurado pelos EUA

Estados Unidos teria enviado documento com garantias para militares e asilo para Maduro

Em entrevista, Lula diz que pode pedir semiaberto: “quero ir para casa”

Presidente poderá pedir regime semiaberto porque sua pena foi reduzida pelo STJ em abril

Raquel pede que STF mande inquérito contra senador para Justiça comum

Raquel Dodge pediu ao ministro Ricardo Lewandowski que retire o processo da justiça eleitoral e envie para a comum

Bolsonaro cancela viagem a NY para participar de evento em sua homenagem

Presidente receberia o prêmio “Pessoa do Ano”, oferecido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, em 14 de maio

Grupo de Lima, que apoia Guaidó, quer Cuba em solução para Venezuela

Ministros das Relações Exteriores do grupo encontraram-se nesta sexta-feira, entre eles Ernesto Araújo, para tentar viabilizar solução para Venezuela

Enquanto você desligou

10 empresas que mais ganharam e perderam valor de mercado em abril

Entre as companhias que mais ganharam valor estão JBS e Ambev

Cortes do MEC nas universidades federais podem ferir a legislação

Depois de criticar a “balbúrdia” de faculdades específicas, ministro Abraham Weintrau anunciou corte linear de 30% nos orçamentos das federais

Plano de socorro a Estados pretende liberar R$ 40 bilhões em quatro anos

Da última vez em que governo ofereceu socorro aos estados, em 2016, dez entre 19 afirmaram que não conseguiram cumprir a regra de limitar despesas

Huawei passa Apple de novo em mercado mundial de smartphones

Empresa chinesa vem conquistando terreno frente a Apple e a Samsung com uma linha cada vez mais sofisticada de aparelhos

Por que a “nova CPMF” proposta por Cintra causa tanta polêmica

O secretário da Receita diz que não há comparação entre sua proposta e o imposto extinto em 2007, mas especialistas discordam

Além do gás de cozinha, Petrobras reajusta preço médio do diesel em 2,57%

Último reajuste feito no diesel ocorreu no dia 18 de abril, quando a estatal promoveu uma alta de R$ 0,10 por litro; a gasolina fica inalterada

BNDES financia exportação de aviões da Embraer para os Estados Unidos

Será financiado o valor de US$ 189 milhões para a exportação de aeronaves modelo E-175, fabricadas no Brasil

Pence: Congresso deve ratificar acordo dos EUA com México e Canadá

De acordo com vice-presidente, acordo proposto pelo governo de Donald Trump vai “colocar os empregos americanos em primeiro lugar”

Fintech que ajudou a pôr no ar o Banco Original recebe aporte de US$ 50 mi

A Technisys, produtora de software para instituições financeiras, anuncia que recebeu um investimento de US$ 50 milhões da Riverwood Capital

Agenda

Nesta segunda-feira, (6), será divulgado o boletim Focus. Na Zona do Euro, as vendas no varejo referente março, o PMI Composto Markit e o PMI do Setor de Serviços de abril. Já nos Estados Unidos, haverá o discurso de Harker, membro do FOMC.