Siemens quer US$ 5,7 bi em IPO da unidade de tecnologia médica

Berlim – A Siemens disse neste domingo que oferecerá cerca de 15% da Siemens Healthineers em uma oferta pública inicial de ações que pode chegar até US$ 5,7 bilhões.

A oferta, que foi anunciada pela primeira vez em 2016, faz parte dos esforços do CEO da Siemens, Joe Kaeser, de simplificar o conglomerado e obter financiamento para expansão.

A unidade de tecnologia médica, que há décadas inventou a máquina de raio-X, está buscando fortalecer a sua atuação em equipamentos de imagem e investir em novas áreas que prometem crescimento mais rápido, como diagnósticos moleculares.

A Siemens disse que a oferta de ações do seu negócio de saúde é um primeiro passo essencial para permitir que a empresa faça aquisições, especialmente nos Estados Unidos, de startups que estão desenvolvendo novas tecnologias e serviços de saúde e diagnóstico.

A Siemens começará a receber ofertas pelas ações da Healthineers no processo de bookbuilding de 6 a 15 de março. A empresa estabeleceu o preço-alvo das ações em uma faixa de 26 a 31 euros (US$ 32 a US$ 38) por ação ordinária em uma oferta de 150 milhões de papeis, cerca de 15% das ações ordinárias da companhia.

O negócio de cuidados de saúde é uma das divisões mais lucrativas da Siemens. No ano fiscal encerrado em 30 de setembro, a Healthineers registrou US$ 2,5 bilhões de lucro antes de impostos e uma receita de 13,8 bilhões de euros. A Healthineers representou 17% da receita da Siemens e 30% dos lucros da empresa.

Fonte: Dow Jones Newswires.