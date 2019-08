Índices caem na Ásia, mas lucro da Petrobras deve impulsionar Ibovespa

São Paulo — Ao final de uma semana repleta de balanços financeiros, no Brasil e nos EUA, e com redução nas taxas de juros nos dois países, a sexta-feira chega com os olhos voltados mais uma vez para o presidente americano, Donald Trump.

Ontem, Trump anunciou pelo Twitter que iria criar uma taxa adicional de 10% sobre 1,1 trilhão de reais de produtos importados chineses a partir do dia 1º de setembro, retomando a guerra comercial entre os dois países. A notícia estremeceu os mercados internacionais, impactando o preço do petróleo e o câmbio do dólar ao redor do mundo.

As bolsas asiáticas caíram forte hoje: Hong Kong recuou 2,5%, Tóquio caiu 2,1% e Xangai, 1,4%. Nos contratos futuros, o petróleo Brent, negociado em Londres, chegou a cair 6,15% ontem, mas subiu 2% na madrugada. O petróleo dos EUA (WTI) chegou a recuar 7%, e depois subiu 1,7% na madrugada.

A grande pergunta do dia é como a bolsa e o câmbio vão reagir no Brasil. Ontem, o Ibovespa reduziu sua alta máxima de 2% ao longo do dia para fechar com saldo positivo de 0,31%. As ações da Petrobras tiveram queda de mais de 1,5%, seguindo o preço do petróleo.

A estatal realiza conferência com analistas e investidores às 10h de hoje, e pode ajudar a dissipar parte da tempestade nos mercados. Na noite de ontem, a Petrobras anunciou o maior lucro de sua história, de 18,8 bilhões de reais, em meio a um forte programa de desinvestimentos que deve ser detalhado na manhã de hoje.

Nos Estados Unidos, o número mais esperado do dia é a taxa de desemprego, a ser divulgada às 9h30 de Brasília. Economistas preveem uma nova leva de bons indicadores, com a criação de 164.000 vagas em julho, o que deve manter o desemprego do país na menor taxa da história, na casa dos 3,7%. Em junho, os Estados Unidos surpreenderam analistas ao anunciar a criação de 224.000 vagas.

Uma nova surpresa positiva deve fornecer munição a Trump para suas recorrentes críticas ao Banco Central americano, o Fed, que na quarta-feira anunciou corte de 0,25 ponto na taxa de juros do país, mas sinalizou que não há um ciclo de cortes a caminho.

Trump esperava uma postura mais agressiva do Fed para “ajudar a economia do país”. A nova leva de tarifas impostas aos chineses, esta sim, tende a atrapalhar não só a economia do país, como trazer turbulência no médio prazo.