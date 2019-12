Sexta-feira 13 da Via Varejo; Johnson consagrado e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta sexta-feira (13) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Na Via Varejo, uma “sexta-feira 13” após indícios de fraude

Potenciais fraudes nos balanços da empresa podem ter gerado distorções que chegam a 1,4 bilhão de reais

Vitória de Johnson mostra que britânicos cansaram da novela Brexit

Para além da tradicional divisão partidária, o britânico médio não aguenta mais o impasse do Brexit, que se alonga desde 2016

Boris Johnson, o político que apostou a carreira no Brexit para vencer

Conhecido como “BoJo”, Alexander Boris de Pfeffel Johnson nasceu em 1964 em NY no seio de uma família de políticos, jornalistas e celebridades

Boris Johnson, conservadores e o Brexit conquistam vitória esmagadora

Com a vitória em várias áreas tradicionalmente ligadas aos trabalhistas, Partido Conservador conseguiu a eleição de 363 deputados

____

Acordo inicial entre China e EUA traz leva de otimismo às bolsas

Os dois países chegaram à primeira fase de um acordo comercial que poderá cancelar um novo embargo de pelo menos 156 bilhões de dólares em produtos chineses

Crises políticas que freiem reformas são risco para Brasil, diz S&P

Para a analista responsável pelo Brasil na agência de classificação de risco. agenda de produtividade e de reequilíbrio fiscal são prioridades

Governo cria estratégia para aprovar emprego Verde-Amarelo

Estratégia conta com corpo-a-corpo do secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, e sua equipe junto a empresários e políticos

Standard & Poors eleva perspectiva de crédito da Petrobras

Nesta quarta-feira (11), a S&P também revisou a perspectiva de nota de crédito global do Brasil para positivo, o que influencia notas de estatais

Política e mundo

PSL decide expulsar deputada federal Bia Kicis por infidelidade partidária

O presidente do partido, Luciano Bivar, cita o apoio da deputada à criação da Aliança para o Brasil, legenda que será liderada por Jair Bolsonaro

Relator quer retirar taxação de desempregado do Programa Verde-Amarelo

Deputado Christino Áureo diz que pretende incluir trabalhadores com mais de 55 anos, o que foi retirado da proposta pelo governo

TRF4 nega pedido da defesa de Lula para anular provas no caso do Instituto

Advogados queriam que ação fosse suspensa e questionavam uso de provas ligadas a departamento de propina da Odebrecht

Boca de urna indica maioria conservadora e permanência de Johnson

Partido do primeiro-ministro Boris Johnson conseguiu 368 cadeiras na Câmara dos Comuns

América Latina terá pior período de crescimento em 70 anos, diz Cepal

As crises, as crescentes demandas sociais e as pressões para a reduzir a desigualdade influenciam o complexo contexto enfrentado pela economia da região

Enquanto você desligou…

Bolsonaro veta distribuição de 100% do lucro do FGTS para trabalhadores

Caberá ao Conselho Curador do FGTS definir o percentual a ser distribuído anualmente, conforme a legislação anterior

Via Varejo confirma indício de fraude contábil, que pode passar de R$ 1 bi

Empresa havia comunicado em novembro que estava investigando potenciais fraudes, mas, até então, não havia encontrado evidências de irregularidades

Suzano vende florestas em SP para Klabin e corta investimento em 2020

A companhia afirmou que vendeu 14 mil hectares de florestas plantadas por cerca de R$ 400 milhões para a rival

Oi indica Rodrigo Abreu como novo presidente

Executivo vai assumir comando da empresa, que está em recuperação judicial, no fim de janeiro

Cielo faz parceria com a Ame para pagamentos com QR Code

Acordo permitirá que os usuários da Ame façam compras nos terminais da Cielo como se estivessem pagando com cartão de crédito ou débito

Agenda

Nesta sexta-feira (13), os estados Unidos divulgam as vendas e os estoques no varejo no mês de novembro e na atualização anual, ou seja, de janeiro até novembro. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Já a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA. Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na Zona do Euro. Os índices são bons indicadores do sentimento do mercado.

Frase do dia

“Para cuidar de si mesmo, use a cabeça. Para cuidar dos outros, use seu coração.” — Eleanor Roosevelt