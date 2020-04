Setor financeiro é o queridinho entre as gestoras no Brasil, diz BTG

Empresa Código Votos* Vale VALE3 40 Magazine Luiza MGLU3 15 Bradesco BBDC4 12 JBS JBSS3 12 Equatorial EQTL3 12 Itaú ITUB4 9 Natura NTCO3 9 Banco do Brasil BBAS3 8 Suzano SUZB3 8 Rumo RAIL3 7

* Podiam votar em mais de uma empresa

Fonte: BTG Pactual

Macroeconomia

Quase 40% dos entrevistados esperam uma queda do produto interno bruto (PIB) em 2020 superior a 5%, enquanto 57% projetam uma contração que varia de 2% a 5%. O debate sobre cortes na taxa Selic continua sendo um dos mais acalorados. A maioria dos entrevistados (56%) espera que a Selic termine o ano entre 3% e 4% (agora está em 3,75% ao ano), enquanto 32% preveem uma taxa entre 2% e 3%. Apenas 9% acreditam que os juros poderiam ser menores do que 2%.

Quando se trata de antecipar o patamar do câmbio no fim do ano, não há consenso. A maioria (39%) espera que o dólar termine entre 5 e 5,20 reais, enquanto 29% dos gestores esperam que fique entre 5,20 e 5,50 reais (hoje está cotado a 5,29 reais). Outros acham que poderia ficar ainda mais fraco e negociar acima de 5,50 reais (13%).

Já no que se refere a reformas políticas, a maioria dos entrevistados (40%) não espera aprovações neste ano, enquanto 38% acreditam que as três propostas de emenda constitucional em discussão no Congresso destinadas a consolidar as contas fiscais serão aprovadas em 2020. Outros 13% esperam que a reforma administrativa possa ser aprovada ainda neste ano.