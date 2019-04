Servidores querem barrar avanço da reforma na CCJ e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (2) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Partidos já preparam emendas para mudar Previdência

Retirada do texto das mudanças previstas para a aposentadoria rural e para o BPC, por exemplo, é praticamente consenso

Servidor quer barrar reforma da Previdência na CCJ

Os pontos que mais interessam ao funcionalismo público neste 1º momento são derrubar alíquota progressiva que eleva a contribuição de salários mais altos

Bolsonaro promete separar “meio dia” da agenda no Planalto para receber parlamentares

Reportagem de O Globo mostra que presidente prometeu que o diálogo com os congressistas agora se dará “com mais intensidade”

Governadores e Maia debatem Previdência e Lei Kandir

O grupo pretende conseguir 11 bilhões de reais da União para compensar lei que isenta ICMS nos estados

Aprovar reforma da Previdência é mais fácil que privatizar Eletrobras, diz Maia

A coluna “Painel S.A.”, da Folha de S.Paulo, relata que durante encontro com investidores, presidente da Câmara disse que a reforma será aprovada neste ano, inclusive com votos de partidos da oposição

As ações mais recomendadas para abril, segundo 17 corretoras

Levantamento do site EXAME aponta os papéis mais recomendados por analistas para investir na Bolsa neste mês

Negociações entre Caoa e Ford avançam para compra de fábrica no ABC

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, o acordo pode ser anunciado em breve, mas ainda não está fechado

Otan comemora 70º aniversário com reunião nos EUA

As comemorações do aniversário da aliança militar do Ocidente tiveram escala reduzida em virtude dos constantes embates com Donald Trump

“Negociar com o Congresso não é fazer o mensalão”, diz FHC

Em entrevista ao jornal O Globo, tucano diz que Bolsonaro precisa repartir o poder para governar e que, para aprovar seus projetos, terá que dialogar

Paulo Preto diz à Receita ser dono de 4 contas na Suíça com R$ 137 milhões

Reportagem da Folha mostra que confissão pode livrá-lo da acusação de crime fiscal e afastar suspeita sobre outros tucanos, mas também tem potencial para outros danos

Reforma da Previdência não desrespeita Constituição, diz Francischini

Presidente da CCJ disse desconhecer a proposta de partidos de pedir a retirada das mudanças nas regras do BPC e da aposentadoria rural

Joice Hasselmann pode assumir Secretaria de Governo

De acordo com a colunista Sonia Racy, líder do governo no Congresso deve ser promovida ao Palácio do Planalto para melhorar a articulação política do governo

Com visita inédita, Bolsonaro mira evangélicos e Netanyahu, reeleição

Ida ao Muro das Lamentações com israelense é um trunfo para garantir o apoio da bancada evangélica para a agenda governista no Congresso

Governo atrasa repasses, e construtoras do Minha Casa Minha Vida ameaçam demitir 50 mil

Segundo o Painel da Folha, Sob alegação de atrasos no repasse de pagamentos devidos pelo governo, construtoras que atuam no programa avisaram ao Palácio do Planalto que vão começar a demitir trabalhadores

ANM diz que vai interditar barragens por problemas de estabilidade

Agência disse que as interdições foram motivadas por falta de documentação ou porque as informações recebidas apontaram falta de estabilidade

STF deve aceitar pedido e adiar julgamento sobre prisão após 2ª instância

Segundo a Folha de S.Paulo, a OAB solicitou mais tempo para estudar a matéria; tema interessa à defesa do ex-presidente Lula

Ex-vice-presidente dos Estados Unidos é acusado novamente de assédio

Amy Lappos é a segunda a acusar Joe Biden, que foi vice-presidente de Barack Obama, de prática inapropriada

Com eleições em outubro, argentinos relembram unidos a Guerra das Malvinas

País para nesta terça-feira para feriado que marca os 37 anos da guerra que acelerou o fim da ditadura militar

Zona do euro tem inflação anual ao produtor abaixo do esperado

Índice subiu subiu 3% em fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano passado

Nova Zelândia aprova em primeira votação lei para restringir armas no país

Legislativo neozelandês planeja endossar a medida neste mês, que ainda deve ser votada mais duas vezes

BC da Austrália mantém taxa básica de juros na mínima histórica de 1,5%

Taxa se encontra neste patamar desde agosto de 2016

Como um evangelizador do bitcoin desapareceu em 15 passos

Muitas celebridades tentaram alcançar a versão de privacidade completa de Jameson Lopp. Poucos conseguiram

Política e mundo

Bolsonaro acredita em reforma até junho, “sem muita desidratação”

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também defendeu a PEC e questionou espaço para investimento no Brasil se não forem “organizadas as despesas”.

Base de apoio ao governo pode chegar a 372 parlamentares, diz líder

Deputado Major Vitor Hugo descartou apenas os oito partidos declaradamente de oposição e garantiu que haverá articulação com as legendas.

Crivella é alvo do segundo pedido de impeachment em quatro dias

Em segunda solicitação, funcionário da prefeitura acusa o político de ter praticado crime de responsabilidade em dezembro de 2018.

Itamaraty diz que Brasil vai abrir mão do tratamento especial na OMC

Medida, colocada como condição para país fazer parte da OCDE, não interfere em acordos que já estão em vigor.

Em nova votação, Parlamento britânico rejeita todas as opções para Brexit

Legisladores foram contra manutenção de acordo alfandegário, a mercado único, a outro plebiscito e até mesmo ao próprio cancelamento da saída da UE.

Paris vai batizar um espaço público com o nome de Marielle Franco

Proposta foi apresentada pela prefeita da cidade; local ainda não foi definido e pode ser uma rua, praça ou passarela.

Enquanto você desligou…

Previdência: relator não descarta excluir BPC e aprosentadoria rural

Deputado Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG) entregará para texto da reforma no dia 9 de abril.

Falência de gráfica do Enem e crise no MEC causa apreensão entre alunos

Com 15 exonerações, medidas polêmicas e seis recuos, estudantes estão preocupados com o desenvolvimento da prova.

Em Israel, Bolsonaro posta foto com arma e defende armamento da população

Presidente assinou em janeiro decreto que flexibiliza a posse de armas de fogo no Brasil.

Conselho Nacional de Justiça confirma ataque virtual ao site do órgão

Site referência em defesa virtual afirmou que responsável por ataque disponibilizou arquivo com informações de usuários; CNJ não confirmou vazamento.

WhatsApp Beta ganha reprodução de áudios em sequência

Versão de testes do aplicativo para smartphones Android permite ouvir todos os recados de voz sem tirar o celular do ouvido

Agenda

Nesta terça-feira (2), será divulgada a produção industrial no Brasil. O PMI do setor de serviços Caixin será publicado na China. Na zona do euro, ocorre o discurso de Praet, do BCE e, nos EUA, será divulgado o núcleo de pedidos de bens duráveis e os estoques de petróleo.