Senadores dos EUA querem rever compra da Marfrig e ações caem

São Paulo — As ações da Marfrig caem forte nesta quarta-feira na Bolsa, depois que quatro senadores dos Estados Unidos pediram um painel de segurança nacional para analisar a compra da National Beef Packing pela companhia brasileira. Os parlamentares questionam se há chances da transação colocar em risco a segurança do suprimentos de alimentos no país.

Por volta das 11h, os papéis da Marfrig caíam 4,06% a 7,80 reais. Na mínima do dia, as ações chegaram a recuar mais de 7%.

Os legisladores, membros do Comitê de Agricultura do Senado dos EUA, disseram em uma carta ao secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, que estavam preocupados que a Marfrig estava tentando comprar a National Beef após os EUA proibirem no ano passado a importação de carne bovina in natura do Brasil por preocupações de segurança.

O comitê de agricultura do Senado não chegou a nenhuma conclusão sobre o acordo, segundo a carta a Mnuchin.

No último dia 9, a empresa brasileira informou que compraria o controle da National Beef, quarta maior processadora de carne bovina dos EUA, por 969 milhões de dólares. O acordo a tornaria a segunda maior processadora de carne bovina do mundo.

A notícia da compra agradou investidores. No mesmo dia do anúncio, os papéis da Marfrig dispararam 18,8%, garantindo um ganho de mais de 726 milhões de reais em seu valor de mercado em apenas uma sessão. Desde o começo do mês, os papéis acumulam alta de 31,3%.

Procurada, a Marfrig não se manifestou imediatamente sobre o assunto.

Com agência Reuters.