Semana tensa no Congresso; Alemanha reabre comércio e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (20) para começar o dia bem informado

As quentes do dia

Entre o petróleo e a reabertura: o que moverá as bolsas hoje

O impacto da pandemia na atividade econômica deve ser olhado cada vez mais de perto nos próximos dias

Alemanha reabre o comércio e tenta voltar à rotina, com cautela (e testes)

A maior economia da Europa começa a religar suas máquinas, mas a normalidade ainda é um sonho distante

Entre o AI-5 e o auxílio de R$ 600: Congresso trabalha na pressão

Ministros do STF e governadores se manifestaram contra participação do presidente Jair Bolsonaro em ato que pedia intervenção militar

Com mais de 750.000 casos, EUA faz planos para a reabertura

Alguns governos estaduais do país começam a liberar algumas atividades ao ar livre e a volta da operação de pequenos escritórios

Caixa libera pagamento dos R$ 600 para Bolsa Família com final 3

O pagamento do auxílio aos inscritos no Bolsa Família é feito automaticamente

“O faturamento desapareceu”, diz executivo da Ford sobre a crise atual

Em entrevista à EXAME, Rogelio Golfarb afirma que os efeitos do coronavírus não têm precedentes na história global

Política e mundo

Estado de São Paulo passa de mil mortes confirmadas pelo novo coronavírus

Estado é o mais afetado do país em números absolutos e estendeu quarentena até o dia 10 de maio

Argentina anuncia medidas para assistência a PMEs e autônomos

O pacote inclui ainda o pagamento de uma complementação no salário dos trabalhadores do setor privado

Em uma Belfast confinada, ‘pint’ de Guinness resiste

Em uma Belfast confinada, a cerveja Guinness continua circulando em abundância

Homem mata pelo menos 16 pessoas no maior tiroteio na história do Canadá

As motivações do atirador, identificado como Gabriel Wortman, 51 anos, ainda precisam ser determinadas pela investigação

Enquanto você desligou…

AES Tietê rejeita proposta da Eneva e controladora quer fatia do BNDES

Segundo fontes próximas ao tema, a gigante americana estaria disposta a comprar, em dinheiro, parte do que o BNDES possui na empresa brasileira

Hospital de campanha do Riocentro contra coronavírus fica pronto

A prefeitura já iniciou a contratação de pessoal para o trabalho no local, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes de apoio

Sistema bancário é sólido e ninguém deve se apavorar, diz presidente do BC

Campos Neto também avaliou que o cenário econômico do país “se deteriorou” desde a última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom)

Cresce número de brasileiros que deixaram de pagar pelo menos uma conta

Em relação ao mês anterior, antes dos impactos da quarentena, o crescimento é de 54%

Agenda

Nesta segunda-feira (20), o Banco Central divulga o Boletim Focus, como faz todas as semanas, com as perspectivas do mercado para o PIB, inflação e câmbio do Brasil neste período de pandemia do novo coronavírus.

Na Zona do Euro, é dia de conhecer os dados da balança comercial de fevereiro, que mostra os primeiros impactos do coronavírus no comércio exterior do continente.

Já o site Investing fornece seu índice sobre ouro, bolsa e dólar, com relação à disposição dos operadores de manter posições longas.

Frase do dia

“Demora-se 20 anos para construir uma reputação e cinco minutos para arruiná-la” – Warren Buffett