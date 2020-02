Semana de caos nas bolsas; como anda o desemprego? e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta sexta-feira (28) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Sexta do medo confirma pior semana para bolsas desde 2008

Índice Vix está em alta de 70%; no Brasil, Ibovespa voltou a patamar de julho de 2019 e caiu 13% desde o começo do ano

Mercados da China registram pior mês desde maio de 2019 por coronavírus

O índice japonês Nikkei despencou 9% este mês e o índice de Xangai 3,2%

Dados mostram se incerteza e desemprego foram abalados com coronavírus

Divulgações do Índice da Incerteza da Economia, da FGV, e PNAD contínua, no IBGE, estão na agenda do dia. Dados podem ter sido afetados por crise global

___________________

Joe Biden enfrenta votação decisiva nas primárias democratas

Eleições primárias na Carolina do Sul, neste sábado, serão fundamentais para testar a candidatura do ex-vice de Barack Obama

Com Bolsonaro e sem Fernández, Lacalle Pou assume Uruguai domingo

Desde a campanha Lacalle Pou e seus aliados defendem reformas em programas sociais e uma maior abertura à iniciativa privada para impulsionar o crescimento

AES Tietê tem lucro de R$ 105,6 milhões no 4º trimestre, alta de 0,6%

Receita líquida da geradora de energia elétrica somou R$ 528 milhões no trimestre, aumento de 13,1% em relação ao mesmo período de 2018

“Resposta jurídica é impeachment”, diz Witzel sobre vídeo de Bolsonaro

Presidente usou seu celular para disparar, por meio do WhatsApp, um vídeo que convoca a população a sair às ruas no dia 15 de março, contra o Congresso

Política e mundo

Bolsonaro nega que episódio de vídeo atrapalhe relação com Congresso

Presidente teria compartilhado vídeo no WhatsApp com convocações para protestos contra o Legislativo e o Judiciário

Enquanto você desligou…

Estudo mostra que remédios existentes podem ser usados contra o Covid-19

Os remédios já aprovados podem ser um tratamento mais fácil para coronavírus da China do que novas vacinas, na avaliação de cientistas

Incorporadora You Inc se prepara para listar ações na B3

A empresa afirmou que pretende realizar uma oferta inicial de ações na Bolsa

Petrobras inicia processo para vender participação de 51% na Gaspetro

A tentativa de venda está em linha com os atuais planos da estatal de se desfazer de ativos considerados não essenciais

PagSeguro tem alta de 29% no lucro do 4º trimestre

O lucro líquido da empresa de meios de pagamentos nos últimos três meses de 2019 foi de R$ 391,9 milhões

Petrobras e sindicato negociam vagas de emprego que foram pivô da greve

Fábrica de fertilizantes no Paraná foi fechada e 396 funcionários foram demitidos, o que levou à paralisação de quase um mês

Fed pode cortar taxas em meio a ameaças de coronavírus e inflação baixa

Operadores acreditam que Fed pode começar a cortar as taxas no mês que vem

Agenda

Nesta sexta-feira (28), é divulgado no Brasil o Caged, o índice que mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional. Os dados também vão apontar a taxa de desemprego do país.

Já a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA. No país, a Universidade de Michigan libera a prévia de seu Índice de Percepção e de Confiança do Consumidor, que mostram a confiança dos consumidores na atividade econômica do país.

Ainda nos EUA, serão publicadas as vendas e os estoques no varejo, que mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Também sai o resultado da balança comercial norte-americano de janeiro, com os valores de exportações e importações. Os números são um bom termômetro do comércio externo da região.

Já na China, será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de fevereiro, que libera os dados da produção industrial no período, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na zona do Euro. Os índices são bons indicadores do sentimento do mercado.

Frase do dia

“Temos uma enorme oportunidade de alavancar nossa economia. Mas, sem trabalhadores capacitados, em vez de produzir, seremos apenas importadores de tecnologia. ” — Sergio Paulo Gallindo, presidente da Brasscom