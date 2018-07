Sem negócios em SP, dólar à vista fica quase estável em outras praças

São Paulo – O feriado estadual em São Paulo, nesta segunda-feira, 9, mantém a Bolsa, os bancos e os mercados financeiros fechados, mas outras praças do país operam normalmente e estão negociando o dólar com ajustes moderados ante o fechamento de sexta-feira, a R$ 3,8662 no mercado à vista, em meio a uma liquidez bem reduzida.

Por volta das 9h45, o Banrisul em Porto Alegre negociava a moeda americana a R$ 3,864 na compra a R$ 3,8660 na venda. Já a Corretora Correparti, em Curitiba, negociava a divisa a R$ 3,86 na compra e a R$ 3,90 na venda. Segundo o diretor da Correparti, Jefferson Rugik, na média, os bancos estão ofertado o dólar a R$ 3,857 na compra e a R$ 3,874 na venda, com spread bem largo.

Sem negócios em São Paulo, o Banco Central anunciou que vai realizar leilão de rolagem do vencimento de swap cambial de agosto apenas nesta terça-feira, 10, com oferta de até US$ 700 milhões (14.000 contratos).