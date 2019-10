Sem embaixada para Eduardo; EUA na base de Alcântara e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quarta-feira (23) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

Eduardo desiste de embaixada para defender “pauta conservadora” no Brasil

Decisão já era esperada por auxiliares de Bolsonaro que afirmavam que o parlamentar não conseguiu apoio suficientes para ser aprovado para o cargo

Câmara aprova acordo entre Brasil e EUA sobre uso da base de Alcântara

O acerto prevê o lançamento de foguetes, espaçonaves e satélites que usam tecnologia norte-americana a partir da base brasileira

Com Alcolumbre interino, Planalto enfim foca óleo no Nordeste

A Marinha informou que mais de 900 toneladas de óleo cru já foram retiradas da costa nordestina; a origem do vazamento ainda é incerta

Bolsa se volta aos balanços: CSN não deve trazer otimismo

Após um primeiro semestre estelar, siderúrgica deve anunciar queda de 30% no resultado operacional do terceiro trimestre, segundo analistas

STF retoma julgamento que pode soltar Lula e mais 4,9 mil

Nas últimas semanas, ministros do Supremo têm se esforçado em dizer que a corte não julgará avaliando o momento político

De FHC a Bolsonaro, previdência passou por várias mudanças

Desde a Constituição de 1988, quando foi estabelecido o regime da Previdência, as regras passaram por algumas alterações aprovadas pelos governos anteriores

Presidente do Chile pede perdão e anuncia pacote de medidas sociais

Piñera afirmou que faltou a ele visão para entender a dimensão dos problemas e pediu desculpas por ter demorado a agir para corrigir a situação

Zuckerberg vai ao Congresso, dessa vez por criptomoedas

Ao fundador do Facebook restou a missão de prestar esclarecimentos sobre a libra, ao mesmo tempo em que parceiros como o PayPal debandam do projeto

Política e mundo

Novos vice-líderes do PSL na Câmara assumem cargo

Novos indicados ocupam cargo após destituição dos deputados que atuavam sob o comando do líder Delegado Waldir

Na Presidência, Alcolumbre visitará praias do Nordeste atingidas por óleo

Viagens de Bolsonaro, Mourão e Maia para o exterior deixam o cargo com o presidente do Senado a partir de quarta-feira

Complexo deve produzir 120 milhões de vacinas por ano, diz ministério

Ministro da Saúde acredita que projeto coloca o Brasil “como um dos principais players” da produção de imunobiológicos no mundo

Vice-presidente do Tribunal na Bolívia renuncia por problemas na apuração

Antonio Costas renunciou por supostos “desacordos” com a decisão de suspender a publicação da contagem rápida

Enquanto você desligou…

Senado aprova texto-base da reforma da Previdência em 2º turno por 60 a 19

Eram necessários 49 votos para aprovação, que coroa oito meses de tramitação e garante uma economia estimada para a União de R$ 800 bilhões em uma década

Com risco de alteração, Senado adia votação de destaques da Previdência

Falta a votação de dois destaques; em um deles, apresentado pelo PT, é proposta aposentadoria especial para vigilantes

Guedes elogia Congresso e diz que próximo passo é pacto federativo

Ministro da Economia também disse que ordem das próximas reformas ficará com o ministro Paulo Guedes

Enquanto Senado vota Previdência, Câmara discute a dos militares

O projeto aumenta para 35 anos o tempo mínimo para o militar ir para a reserva

Dia D no WeWork: Neumann sai com US$ 1,7 bi e Softbank assume, diz jornal

EXAME apurou que Marcelo Claure, presidente do braço de investimentos internacionais, fará parte do conselho de administração

GM amplia fábrica em Santa Catarina que vai fabricar motor do novo Onix

A ampliação custou 2 bilhões de reais, em investimento que já havia sido anunciado no ano passado

Flybondi aumenta número de voos para Florianópolis e Rio de Janeiro

Aérea ultra low cost da Argentina voa para 17 destinos e planeja aumentar as operações até abril de 2020

Às vésperas de balanço, Petrobras ganha R$ 10 bi em valor de mercado

Petroleira terminou o dia avaliada em 391,2 bilhões de reais, após os papéis preferenciais subirem quase 3%

Asus lança smartphone com câmera que gira 180 graus

Asus lança novo smartphone da linha Zenfone 6 e novo ROG Phone 2, celular especializado em jogos eletrônicos

Confira o resultado do sorteio 2.200 da Mega-Sena

Prêmio estava estimado pela Caixa Federal em R$ 21,5 milhões

Agenda

Nesta quarta-feira (23), o STF deve seguir com o julgamento sobre prisão após condenação em segunda instância.

E, nos EUA, há reunião da Opep, onde seus membros devem discutir os principais temas sobre o mercado de petróleo no mundo. E, como acontece todas as semanas, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing do país.

Frase do dia

“Nós podemos lutar e matar ou dar as mãos e fazer um mundo lindo juntos. Qual você quer?” — Yoko Ono