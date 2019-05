Sem chocolate, Weintraub defende corte; Maia no poder e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (15) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Em dia de paralisações, Weintraub vai à Câmara defender cortes

O ministro da Educação foi convocado por deputados que querem discutir os rumos da pasta mais complicada do governo

Governo avalia ter de recriar até 10 ministérios

Cálculo considera hipótese de medida provisória da reforma administrativa não passar no Congresso; AGU pede ‘diálogo’ com parlamentares, diz reportagem do Estadão

Com Bolsonaro nos EUA, Mourão e Maia assumem a presidência

Vice-presidente e presidente da Câmara assumem comando com segunda viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos em dois meses

Quebra de sigilo atinge 55 pessoas da Alerj ligadas a investigação sobre Flávio Bolsonaro

São funcionários ou ex-funcionários da Alerj que terão seus dados analisados pelo Ministério Público do Rio, diz reportagem do O Globo

Política e Mundo

Para Eduardo Bolsonaro, bomba nuclear garante a paz

Além disso, para o deputado, o “politicamente correto” o impede de falar sobre a possibilidade de guerra com a Venezuela

Feliciano: no nosso País, igrejas têm uma cobrança maior do que empresas

Deputado também afirmou que governo pretende editar, nos próximos dias, um ato normativo para simplificar taxas e tipos de tributos cobrados de igrejas

Procuradores travam disputa na PGR à espera de escolha de Bolsonaro

A quatro meses da indicação a ser feita pelo presidente, membros da PGR brigam pelo cargo, que ganhou forte relevo nos últimos anos

Governo tem confiança em Flávio Bolsonaro, diz Onyx

Para o ministro da Casa Civil, a quebra de sigilo bancário do atual Senador não afeta a imagem da atual gestão “de jeito nenhum”

“Acho que a Nova República terminou”, diz Fernando Haddad

Candidato derrotado nas eleições do ano passado também disse que torcia para disputar o segundo turno com Geraldo Alckmin

STF julgará ação contra inquérito aberto pela corte sobre fake news

Abertura de inquérito por Dias Toffoli foi criticada pela PGR e por parlamentares; em tese, STF não pode investigar

Pompeo: EUA não irão tolerar interferências da Rússia nas eleições de 2020

Rússia é suspeita de ter influenciado eleições americanas em 2016

Enquanto você desligou

Alibaba divulga resultados tentando escapar de guerra comercial

Ações da varejista chinesa já caíram mais de 8% neste mês com embate de tarifas entre China e Estados Unidos

Facebook vetará lives de conteúdo em favor da violência e ódio

Intenção é bloquear o acesso à ferramenta por quase 30 dias a qualquer usuário que tenha compartilhado uma postagem contraria à política de comunidade

O impacto do governo Bolsonaro nas vendas da Taurus

As vendas de armas para civis já estão em alta por conta da campanha presidencial, mas efeitos dos decretos deve demorar

“São 200 milhões de patos e cinco bancos”, diz Paulo Guedes sobre Brasil

Ministro da Economia insinuou que o sistema bancário brasileiro é concentrado devido a políticas do PT

Reajuste na tabela do IR ainda passará por estudos, diz Planalto

Presidente Jair Bolsonaro pediu à equipe econômica que avalie a possibilidade de atualizar a tabela pela inflação

Agenda

Nesta quarta-feira, 15, diversos índices serão divulgados nos EUA, como o relatório mensal da IEA, o índice Empire State de atividade industrial, as vendas do varejo e a produção industrial de abril. Além disso, serão divulgadas as transações líquidas de longo prazo de março, os estoques de petróleo bruto e o discurso de Quarles, membro do FOMC. Na Zona do Euro, será divulgado o PIB trimestral do bloco e os discursos de Praet e Coeuré do Banco Central Europeu.