Sell-off global e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (06) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Dow Jones chega a cair mais de 6% e tem pior dia da história. Investidores monitoraram as chances de uma aceleração na alta de juros nos EUA e a possibilidade de uma nova paralisação do governo Trump.

Bolsa de Tóquio sofre tombo de 4,73%. Com reflexos do péssimo dia em NY, o mercado financeiro japonês registrou o seu pior desempenho desde 2016.

Sem reforma da Previdência, governo mira privatização da Eletrobras. Nova agenda econômica do Planalto também inclui ainda a simplificação de tributos, como PIS e Cofins.

Política e mundo

Previdência e segurança pública dominam discursos no Congresso. Em seu discurso, Maia defendeu a votação da reforma da Previdência neste mês – para ele, se não for a voto em fevereiro, a reforma não será mais votada.

Temer diz que não pensa em ser candidato nas eleições deste ano. Presidente afirmou ainda que o MDB está analisando cenários para uma candidatura própria.

Relator propõe nova regra para acúmulo de pensão e aposentadoria. A proposta é que o montante recebido por uma pessoa que é aposentada e pensionista ao mesmo tempo seja reduzido em 10% ao longo de 10 anos.

Governo espera decisão rápida do STF sobre posse de Cristiane Brasil. Ao ser questionado se não seria mais fácil o PTB indicar outro nome para evitar mais constrangimentos ao governo, Padilha não quis esticar o assunto. Os deputados do PTB devem se reunir nesta terça-feira, 6, para discutir a questão.

Enquanto você desligou…

Itaú lucra R$ 6,2 bi no 4º trimestre; crédito volta a crescer. O maior banco privado do país anunciou nesta segunda-feira um crescimento de 8% em seu lucro do 4º trimestre em relação a um ano atrás.

Tim apresenta lucro de R$ 604 mi no 4º tri, alta de 66% no ano. A margem do Ebitda normalizado no período chegou ao recorde de 41,6%, correspondendo a um aumento de 2,9 pontos porcentuais.

Lucro da Duratex sobre 235,7% no 4º tri, para R$ 84,61 milhões. No acumulado do ano, o lucro alcançou R$ 185,015 milhões, avanço de 605,4%. A Duratex vendeu florestas em SP em acordo com a Suzano.

BNP Paribas tem queda de 1,1% no lucro do 4º trimestre. Resultado de 1,43 bilhão de euros veio um pouco abaixo da expectativa de analistas.

Com iene desvalorizado, Toyota quase dobra lucro no 3º tri fiscal. Montadora anunciou hoje que teve lucro líquido de 941,8 bilhões de ienes.

BP tem prejuízo com reposição de US$ 583 milhões no 4º tri. Lucro subjacente da companhia no último trimestre foi de US$ 2,11 bilhões

Petrobras pagará multa de R$ 14,2 mi por poluição no mar. A multa foi aplicada após a Operação Ouro Negro ter encontrado problemas ambientais relacionados ao lançamento da água de produção da plataforma.

Embraer e Skytech assinam carta de intenção para até 6 cargueiros. O acordo foi assinado durante a feira de aviação de Cingapura e ocorre durante negociações da Embraer para uma aliança com a Boeing.

Agenda do dia

Nesta terça-feira, sai o IGP-DI de janeiro. Nos Estados Unidos, sai a balança comercial e as ofertas de emprego JOLTs de dezembro.