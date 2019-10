Selic a 4%?; FMI mede impacto da guerra comercial e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta terça-feira (15) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

Cresce no mercado expectativa para taxa de juros a 4% em 2020

Itaú Unibanco, Banco Fibra e Banco Votorantim cortaram projeções para juros nesta segunda-feira

FMI e balanços nos EUA mostram impacto da guerra comercial

Em julho a instituição previu avanço de 3,2% para a economia global e de 0,8% para o Brasil — ambos os dados muito abaixo das expectativas anteriores

Para secretário da Fazenda, governo deve fazer mais desbloqueios

Dos R$ 52 bilhões em receitas que o governo deve receber com leilões de petróleo, R$ 12 bi podem ficar disponíveis “em reserva”

Apesar do fim da recessão, cena política mantém incerteza da economia

Desde o fim da recessão, em apenas 10 dos 33 meses do período, indicador de incerteza da FGV foi positivo

“O bolsonarismo foi muito forte, mas está decrescente”, diz Amoêdo

Em entrevista, presidente do partido Novo, João Amoêdo também rejeita o título de “direita” ao falar sobre a posição de sua legenda

Presidente do PSL é alvo de buscas em investigação sobre laranjas

Ao todo, nove mandados foram expedidos para endereços associados a Luciano Bivar, presidente do partido de Jair Bolsonaro, segundo o site G1

Entre a política e a Justiça: destino de Lula paralisa Brasília

CCJ da Câmara convocou para hoje reunião para votar prisão após condenação em 2ª instância. Na quinta, tema é pauta do Supremo

Membro do FED diz que EUA podem desacelerar mais do que o previsto

Na última reunião do FED, James Bullard defendeu corte de juros maior para que economia americana seja estimulada

Velhos demais? Democratas colocam idade de pré-candidatos à mesa

No início do mês, Bernie Sanders foi hospitalizado para colocar stents no coração, acendendo debate sobre idade e saúde de candidatos

Política e mundo

CCJ da Câmara se antecipa ao STF e pode votar prisão após 2ª instância

Decisão da CCJ de discutir projeto nesta terça acontece após o STF pautar a votação sobre prisão após segunda instância para a quinta

Ministro do STJ diz que prisão como incentivo à delação premiada é tortura

Para o ministro Nefi Cordeiro, prisão preventiva fora das hipóteses legais, utilizada como incentivo à colaboração, é tortura

Bahia decreta estado de emergência por manchas de óleo no litoral

De acordo com a secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia, 35 toneladas de óleo já foram retiradas do litoral

Quer remarcar a viagem devido ao óleo no Nordeste? Você pode — e sem multa

Procon de São Paulo defende que turista não pode ser submetido a usufruir um produto que exponha sua vida, saúde e segurança

Após retirar militares da Síria, Trump anuncia sanções contra a Turquia

Ação representa, segundo Trump, um esforço para pressionar país a cessar os ataques aos curdos na Síria

Espanha prende líderes separatistas catalães e manifestantes vão às ruas

Aeroporto de Barcelona se tornou o ponto central dos protestos e mais de 100 voos foram cancelados

Enquanto você desligou…

Governo confirma desbloqueio extra de R$7,3 bilhões no Orçamento

Ganhos de R$ 8,9 bilhões com leilão de petróleo da última semana fez governo subir receita esperada para o ano

Vendas no Dia das Crianças crescem 3,1% em 2019, aponta Boa Vista

Crescimento das vendas no Dia das Crianças deste ano é o maior desde 2013

Economia digital vira gargalo para tributação

Evolução de softwares, aplicativos e criptomoedas expõe que o sistema tributário ficou obsoleto

Após abandono de empresas, criptomoeda do Facebook flerta com o fracasso

Das 28 empresas que formavam o consórcio inicial, sete já abandonaram o projeto da Libra

Booker Prize premia 2 escritoras: Margaret Atwood e Bernardine Evaristo

Em “The Testaments”, Atwood retoma a história do famoso “O Conto da Aia”, enquanto Evaristo é a primeira mulher negra a ser escolhida

Confira o resultado do sorteio 2.197 da Mega-Sena

Prêmio estava estimado pela Caixa Federal em R$ 30 milhões

Agenda

Em primeiro lugar, um feliz dia para todos os professores que estão lendo aqui nesta terça (15). E, voltando à nossa programação normal, nos EUA, é dia de conhecermos o Índice Empire State de Atividade Industrial, de outubro, em Nova York, que mede a saúde da economia na cidade.

Fique ligado, também, nos discursos de James Bullard, presidente do Fed de St. Louis, Mary Daly, presidente do Fed de São Francisco, Raphael Bostic, presidente do Fed de Atlanta, e Esther George, presidente do Fed de Kansas City. Suas falas costumam trazer pistas da política-monetária da instituição.

E na Zona do Euro, o ZEW (Zentrum für Europäische) libera os dados sobre a expectativa dos investidores alemães em relação ao mercado.

Frase do dia

“Se a liberdade significa alguma coisa, será sobretudo o direito de dizer às outras pessoas o que elas não querem ouvir” — George Orwell