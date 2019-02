SEC pede prisão de Musk; jabuti na PEC da Previdência e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (26) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Órgão regulador da bolsa dos EUA pede prisão de Musk por quebra de acordo

De acordo com documentos judiciais consultados pela agência Efe, órgão solicitou explicações sobre tuíte publicado pelo fundador da Tesla.

Reforma da Previdência trata sobre disputa eleitoral de PM e bombeiro

Segundo a Folha de S.Paulo, para especialistas, alteração libera categoria para ter cargo eletivo mesmo na ativa.

Segunda cúpula entre Trump e Kim coloca egos na mesa

Enquanto Trump quer a desnuclearização total da península coreana, Kim deseja o fim das sanções econômicas. Ambos querem polir a própria imagem.

Diretoria executiva da Vale sabia de problemas na barragem, diz gerente da empresa

É a primeira vez que um depoimento aponta diretamente para executivos da mineradora, informa a coluna da Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo.

Governadores querem fatia dos R$ 100 bi do leilão do pré-sal para apoiar reforma da Previdência

Segundo O Globo, em troca de apoio à mudança nas aposentadorias, estados buscam também socorro aos entes em pior situação financeira.

Nove governadores deixam rombo de R$ 71 bilhões para sucessores

O Estadão informa que não deixar dinheiro em caixa suficiente para bancar despesas é prática vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal e criminalizada no Código Penal; GO, MT, MG, RJ, RS, SE, PE, TO e DF têm folhas de pagamento em atraso e negociam ajuda,

Para o Iguatemi, o pior passou, mas o futuro segue um desafio

Com gradativa melhora da economia e aquecimento das vendas do varejo, grupo de shoppings deve ter melhorar nos resultados. Desafios de longo prazo continuam.

Telemedicina, aprovada há 23 dias, volta a ser proibida hoje

Prática de medicina à distância será oficialmente revogada nesta terça; até aprovação de novo texto a teleconsulta fica proibida.

A Juventus e a bolsa: a difícil relação entre futebol e investidores

Clube mais popular da Itália gastou como nunca ao contratar o português Cristiano Ronaldo. O que acontece com as ações se os resultados não vierem?



Maduro retém jornalistas estrangeiros; hoje eles devem deixar a Venezuela

“Eu perguntei se ele era um presidente ou um ditador, porque milhões de venezuelanos não o consideram um presidente legítimo”, disse Jorge Ramos.

Alto dirigente do Vaticano é declarado culpado de pedofilia na Austrália

O cardeal George Pell foi declarado culpado de abuso sexual de dois adolescentes. Mas o tribunal havia proibido que os meios de comunicação informassem.

Chair do Fed vai ao Congresso dos EUA em meio a mudança de cenário

Por lei, o comandante do Fed vai aos comitês do Senado e da Câmara duas vezes por ano.

Política e mundo

PF diz a Bolsonaro que não há evidências de terceiros em atentado à faca

Inquérito, que ainda está em andamento, identificou apenas Adélio Bispo de Oliveira como autor da facada no presidente durante campanha em Juiz de Fora (MG).

Presidente do PSDB de SP diz que não é “office boy” e renuncia

De acordo com o deputado estadual Pedro Tobias, legenda virou “uma zona total” e ele foi isolado por equipes de João Doria e Bruno Covas.

Chefe de comissão parlamentar garante que Guaidó voltará à Venezuela

Líder opositor viajou a Cúcuta para comandar a entrada das ajudas solicitadas pelo parlamento à comunidade internacional.

Governo pode rever decreto que reduziu subsídios na conta de luz

De acordo com ministro, medida está em análise após demanda de parlamentares da bancada ruralista.

Grupo de Lima diz que vida de Guaidó foi ameaçada e responsabiliza Maduro

Para representante do grupo, líder opositor representa a “esperança de liberdade e democracia” dos venezuelanos.

Em referendo, cubanos aprovam nova Constituição com 86,8% dos votos

Novo texto constitucional não retira o comunismo da ilha, mas reafirma mudanças econômicas e sociais ocorridas no país na última década.

Enquanto você desligou…

Produtos consumidos no carnaval estão, em média, 2,91% mais caros, diz FGV

Levantamento feito pela instituição mostra que resultado ficou abaixo da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC).

SP considera incluir trechos da Raposo Tavares em concessão de marginais

Protocolo de intenções de venda aponta que operação das marginais sejam responsabilidades da Prefeitura e não será permitido cobrança de pedágio.

Após denúncia, aplicativos deixam de compartilhar informações com Facebook

Revelação da prática levou o governador do estado de NY a ordenar abertura de investigações separadas sobre a empresa de Zuckerberg.

MEC pede para que escolas filmem alunos cantando o hino nacional

Por email, o órgão solicita, também, a leitura de uma carta do ministro, que termina com o slogan do governo “Brasil acima de tudo. Deus acima de todos”.

Agenda

Nesta terça-feira (26), nos EUA, serão divulgados licenças de construção, índices de confiança do consumidor CB, construções de novas casas, estoques semanal de petróleo e o depoimento do Powell, presidente do Fed. Na Zona do Euro ocorre o discurso de Mersch, do BCE.