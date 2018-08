SEC abre investigação formal contra a Tesla

São Paulo – A SEC, a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos, abriu uma investigação formal sobre a Tesla após o tweet de Elon Musk no início do mês. A informação foi divulgada pelo canal Fox Business.

No dia 7 de agosto, o CEO da Tesla publicou no Twitter que estava “pensando em fechar o capital da Tesla a 420 dólares. Financiamento garantido.” Depois do anúncio na rede social, as ações da companhia chegaram a subir quase 7%.

Segundo a imprensa americana, o órgão regulador está analisando a parte que Musk afirma que o financiamento estava garantido.

Ontem, o conselho da Tesla nomeou um comitê especial de três diretores para negociar com Musk o fechamento do capital da montadora, embora tenha dito que ainda não havia uma oferta firme do presidente-executivo da companhia.

A empresa disse que o comitê especial tem autoridade para tomar qualquer medida em nome do conselho para avaliar e negociar uma transação potencial e alternativas para qualquer transação proposta por Musk.

Hoje, as ações da Tesla caíam 2,93% sendo negociadas por 337 dólares. No ano, os papéis acumulam ganhos de 9% na Nasdaq. Atualmente, a companhia é avaliada em 56,78 bilhões de dólares.