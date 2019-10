Saudi Aramco planejar lançar IPO em 3 de novembro

Riad — A petrolífera saudita Saudi Aramco planeja lançar sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações em 3 de novembro, relatou a emissora de TV Al-Arabiya nesta terça-feira, citando fontes anônimas.

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, disse esperar que a petrolífera seja avaliada em US$ 2 trilhões, e que a oferta levante US$ 100 bilhões para investimentos no país.

A expectativa é que os papéis sejam inicialmente ofertados na bolsa de valores saudita, em Riad.