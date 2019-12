Saudi Aramco obtém US$ 25,6 bi em maior IPO do mundo

A petroleira estatal saudita Aramco lançou, nesta quinta-feira sua oferta pública inicial (IPO) de ações e obteve US$ 25,6 bilhões, disseram duas fontes à AFP.

As ações da Aramco serão cotadas na Bolsa de Riad neste mês com um preço inicial de 32 riales (US$ 8,53), elevando o valor da companhia para cerca de US$ 1,7 trilhão. Com isso, a petroleira se tornará a mais valiosa do mundo, acrescentaram as mesmas fontes.

A quantia obtida pela Aramco supera os US$ 25 bilhões acumulados pelo grupo de comércio eletrônico chinês Alibaba, quando entrou em Wall Street em 2014.

A Arábia Saudita apostou em seu mercado doméstico e em investidores da região para vender uma fatia de 1,5% da companhia, após um apetite morno no exterior, mesmo depois de uma redução na avaliação da empresa para US$ 1,7 trilhão.

A Aramco deu início a seu IPO no dia 3 de novembro após uma série de adiamentos. O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que sugeriu a ideia há quase quatro anos, buscava levantar bilhões de dólares para investir em outras indústrias sem vínculo com o setor de petróleo, criar empregos e diversificar a economia do país, que é o maior exportador de petróleo do planeta.