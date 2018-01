Saudi Aramco deixa UBS e BofA Merrill Lynch fora de IPO

Londres – A Saudi Aramco não convidou os bancos UBS e Bank of America Merrill Lynch para disputarem posições de assessoramento para sua listagem em bolsa, porque as instituições financeiras não emprestaram recursos à gigante estatal saudita de petróleo nos últimos anos, de acordo com cinco fontes do setor financeiro.

Os dois bancos de investimento, que estão entre os maiores do mundo, não foram convidados a participar de reuniões na Arábia Saudita nas próximas semanas, onde seus rivais disputarão o papel de coordenador global da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Aramco, disseram as fontes com conhecimento do assunto.

As instituições foram “congeladas” pela Aramco, acrescentaram as fontes, apesar de terem operações no Oriente Médio e quererem participar do IPO, que pode ser o maior da história.

Saudi Aramco, Bank of America Merrill Lynch e o suíço UBS recusaram-se a comentar.