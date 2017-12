Saudi Aramco busca bancos para coordenar IPO, dizem fontes

Londres/Dubai – A petroleira saudita Saudi Aramco está em busca de propostas de bancos antes do fim do ano para coordenar sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), prevista para ocorrer em 2018, disseram duas fontes com conhecimento do assunto.

O plano de negociar 5 por cento do capital da Saudi Aramco tem como objetivo arrecadar 100 bilhões de dólares e é uma peça central da Vision 2030, um programa para diversificar a economia da Arábia Saudita para além do petróleo, algo defendido pelo príncipe herdeiro, Mohammad bin Salman.

A Saudi Aramco não quis comentar o assunto.

Os bancos existentes que trabalham como consultores –JPMorgan, Morgan Stanley e HSBC– são vistos como “front-runners” para os papeis de coordenadores globais, com a possível adição de um pequeno número de outras instituições, disse uma terceira fonte. A fonte afirmou que o número final de bancos por trás da operação ainda é incerto.