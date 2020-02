São Paulo depois da chuva; coronavírus faz mil mortos e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta terça-feira (11) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Chuvas em São Paulo: supermercados não veem risco de desabastecimento

Ponto mais crítico no suprimento das lojas é de legumes e, especialmente, verduras, cujo reabastecimento é diário

Coronavírus faz milésima vítima, mas ritmo de contágio cai

Com investidores em busca de boas notícias, o freio no ritmo de propagação foi suficiente para um avanço de 1,4% na bolsa de Hong Kong nesta terça-feira

O método do bilionário Luiz Barsi para se aposentar investindo só em ações

Maior investidor individual da Bolsa brasileira, economista defende investimento de longo prazo em empresas sólidas e que paguem bons dividendos

Primárias democratas chegam à segunda etapa em New Hampshire

Votação em New Hampshire acontece ao longo desta terça-feira, 11. Bernie Sanders e Pete Buttigieg buscam repetir o bom desempenho em Iowa

Weintraub vai ao Senado tentar explicar falhas no Enem 2019

Depois de advertência e pedido de impeachment, um dos ministros mais criticados do governo será questionado por senadores

Propósito das empresas não deveria ser unicórnio, diz CEO da Samba Tech

O fundador da startup de vídeos mineira, Gustavo Caetano, lança em fevereiro seu segundo livro, Faça Simples, escrito em conjunto com Arthur Pelegrino

Ata do Copom deve indicar próximos passos do BC sobre juros

Corte da Selic na semana passada teria sido o último do ciclo, mas inflação baixa indica espaço para mais flexibilidade

Na ONU, Palestina tenta minar “acordo de paz” de Trump

O plano chamado de “acordo do século” pelo presidente dos Estados Unidos contou apenas com a participação de Israel

Por que o bom resultado da Uber pode ajudar a Lyft

Lyft divulga resultados e vê ações em alta depois de a concorrente anunciar que está mais perto do lucro

Política e mundo

Rodízio de veículos continua suspenso nesta 3ª; CPTM ainda tem interdições

Os reflexos da forte chuva que atingiu São Paulo continuam na noite desta segunda-feira

Província chinesa registra mais 103 mortes por coronavírus; total é de 974

A cidade já confirmou 31.728 casos, com uma taxa de mortalidade de 3,07%

Enquanto você desligou…

Itaú tem alta de 12,6% no lucro do 4º trimestre e soma R$ 7 bilhões

Apesar do resultado positivo, o banco reduziu o percentual de lucro distribuído aos acionistas, de 87,2% para 66,2%, somando 18,8 bilhões de reais

Petrobras atinge recordes de produção, mas venda no refino cai

A petroleira estatal reportou crescimento dos volumes no pré-sal em 2019, mas perdeu participação no mercado doméstico

Banco BV pede registro para IPO

A operação será coordenada por Goldman Sachs, JPMorgan, BB Investimentos, Itaú BBA, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch e UBS

Carrefour Brasil confirma negociação com Makro, mas por valores menores

A rede de varejo de origem francesa refutou informações publicadas na imprensa de que o valor da transação poderia chegar a cerca de 5 bilhões de reais

Anatel vê fim do risco de liquidez da Oi e cancela acompanhamento especial

A Agência Nacional de Telecomunicações considera sanado o risco de liquidez de curto prazo da companhia

Como a JBS tornou-se dano colateral numa guerra entre bilionários

A briga surgiu em 2017 na aquisição da empresa Eldorado Brasil por Jackson Widjaja, membro da segunda família mais rica da Indonésia

Agenda

Nesta terça-feira (11), o Banco Central vai divulgar a ata da reunião do Copom, aquela que teve como resultado a quinta queda consecutiva da taxa básica de juros, a Selic, para 4,25%, a menor da história. No documento estarão registrados todos os detalhes da reunião.

E como acontece todas as semanas, nos Estados Unidos, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto do país.

Frase do dia

“Se suas ações inspiram outros a sonhar mais, aprender mais, fazer mais e tornar-se mais, você é um líder.” – John Quincy Adms