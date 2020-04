Santander reduz projeção de Ibovespa para 91 mil pontos em 2020

O Santander reduziu sua projeção de quanto o Ibovespa deverá fechar em 2020 de 121.000 pontos para 91.000 pontos. A possibilidade leva em conta uma queda de 15% do lucro por ação.

A equipe de análise do Santander também traçou dois cenários alternativos – em todos o principal índice brasileiro de ações fecharia o ano com perdas. No pessimista, o Ibovespa encerra 2020 com 61.000 e no otimista, com 105.000.

Embora considerem alguma recuperação até o fim do ano como o mais realista, analistas do Santander não descartam novas quedas. “Dada a falta de visibilidade em relação à duração das quarentenas e aos impactos econômicos subjacentes, acreditamos que a volatilidade provavelmente persistirá no curto prazo”, escreveram.

Para o Santander, os setores que estão melhor posicionados para atravessar o período são os de saúde, tecnologia e telecomunicações, alimentos, educação e utilidade pública (principalmente empresas privadas).

Entre as ações recomendadas pelo banco que seguem esse perfil estão as da Yduqs, JBS, CPFL Energia, TOTVS e Energie Brasil.