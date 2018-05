Santander lidera mercado de câmbio em abril

São Paulo – O Santander Brasil manteve a liderança no ranking de câmbio do Banco Central em abril, com uma movimentação total de US$ 38,7 bilhões.

Em um período marcado pela maior oscilação do dólar (a moeda americana valorizou-se 6% frente ao real no mês), a Tesouraria do Banco foi a mais ativa tanto no mercado primário, que contabiliza as operações com clientes – entre elas as exportações, importações e remessas realizadas por empresas e pessoas físicas -, quanto no interbancário, que registra as trocas entre as instituições financeiras.

Os volumes transacionados pelo Santander nos dois mercados somaram, respectivamente, US$ 19,9 bi e US$ 18,8 bi. O Santander já havia assumido a primeira posição na lista em março, graças ao maior volume negociado no mercado interbancário. Na disputa pelas três primeiras posições do ranking, seguem também o Bradesco e o Citibank.