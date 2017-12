Sanepar confirma preço por unit em follow on em R$ 55,20

São Paulo – A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) confirmou, em fato relevante publicado no fim da noite desta terça-feira, 12, que o valor por Unit em sua oferta subsequente (follow on) foi precificado em R$ 55,20, sem desconto em relação ao fechamento do pregão de terça.

Com isso, a oferta atingirá um total de cerca de R$ 1,040 bilhão, por meio da emissão de 18.846.177 certificados de depósitos de ações (Units), representativos de uma ação ordinária e quatro papéis preferenciais.

Um pouco antes da emissão do fato relevante pela Sanepar, o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, antecipou o valor por Unit e informou que a operação atraiu, ao preço de R$ 50 por papel, uma demanda quatro vezes superior à oferta.

A oferta é secundária, ou seja, os recursos não irão ao caixa da companhia. Os acionistas vendedores são o Estado do Paraná, a Copel e a Comercialização.

A quantidade de Units inicialmente ofertada, de 16.387.980, foi, a critério da Copel e da Copel Comercialização, acrescida em 15% – ou seja, em 2.458.197.

A liquidação da oferta ocorrerá em 18 de dezembro de 2017. A coordenação foi do Itaú BBA (Líder) e do Bank of America Merrill Lynch.