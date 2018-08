Salários prejudicam contas no Rio e tudo para saber antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (24) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Usiminas põe à venda mineração > A Usiminas contratou o BTG Pactual para vender sua participação de 70% na Mineração Usiminas (Musa). A transação é estimada em no mínimo R$ 1 bilhão, diz outra fonte.

Gastos com reajustes e planos salariais do estado do Rio podem chegar a R$ 1,6 bi > Os aumentos concedidos a servidores do estado recentemente vão provocar um impactar as contas públicas. Ministério da Fazenda detectou três medidas que podem levar o Rio a ser excluído do programa federal que tem ajudado o caixa do estado a sair do vermelho.

Candidatos à Presidência definem as estratégias para propaganda na TV > Geraldo Alckmin, do PSDB terá o tempo mais longo; Bolsonaro vai focar em vídeos na internet

Universal cobra isenção fiscal para equipamentos de TV > Economia da igreja chegaria a R$ 5 milhões com aprovação de pedido; à Justiça governo acusa benefício para emissora

Política e mundo

PT posta (e apaga) proposta Nome Limpo, semelhante à de Ciro. Proposta de tirar 63 milhões de pessoas do SPC foi feita pelo pedetista no dia 9 e apareceu no Instagram da campanha petista.

Sem acordo para Brexit, Londres cogita alinhar-se temporariamente à UE. País se alinharia especialmente com normas de medicamentos, para garantir fluidez de intercâmbios no caso de falta de acordo sobre a saída do Reino Unido.

Trump alerta para colapso econômico caso seja submetido a impeachment. “Se por acaso eu for submetido a um impeachment, acho que o mercado poderá entrar em colapso. Todos poderemos ficar mais pobres”, disse.

Enquanto você desligou…

Norwegian quer operar voos de baixo custo dentro do Brasil, diz Turismo. Companhia aérea escandinava teve autorização concedida pela Anac para operar no Brasil no começo deste mês, e pretende começar operações no país em 2019.

Exportação brasileira de vinhos e espumantes cresce 39% no 1º semestre. Entre janeiro e julho de 2018, o melhor desempenho ficou com os espumantes, cujas vendas para o exterior subiram 61,2% comparado a igual período de 2017.

Anatel mantém multa de 30 milhões para subsidiária da Telefônica. Subsidiária foi flagrada por oferecer Serviço de Telefone Fixo Comutado sem autorização da agência reguladora. Os valores são referentes a 2012.

Agenda

Nesta sexta-feira, será divulgado o índice de evolução de emprego do CAGED. Nos Estados Unidos, o núcleo de pedidos de bens duráveis (mensal), o discurso do presidente do Fed, e as posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC (petróleo e ouro).